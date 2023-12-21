EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل. 10 قتلى و30 جريحا في إطلاق نار داخل جامعة في براغ ومقتل المهاجم

شرطي يغلق أحد الطرق المؤدية إلى مكان الحادث قرب الجامعة
شرطي يغلق أحد الطرق المؤدية إلى مكان الحادث قرب الجامعة Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أعلنت خدمات الإسعاف في العاصمة التشيكية مقتل عشرة أشخاص في إطلاق نار في جامعة في براغ الخميس وإصابة نحو ثلاثين آخرين، قبل أن تُردي الشرطة المسلح.

اعلان

وقالت المتحدثة باسم الإسعاف يانا بوستوفا للتلفزيون التشيكي العام "في الوقت الحالي، أستطيع أن أقول إن هناك 11 قتيلاً في مكان الحادثة، من بينهم المسلّح".

وأفادت وسائل إعلام تشيكية بأنّ إطلاق النار وقع في كلية الفنون في جامعة تشارلز، حيث صدرت تعليمات للمدرّسين والطلاب بإقفال أبواب الغرف التي يتواجدون فيها، بينما كانت الشرطة تتدخّل.

وفي وقت سابق، أفادت الشرطة عبر منصة "إكس"، بأنّه "تمّ القضاء على المسلّح!!! ويجري حالياً إخلاء المبنى وهناك عدّة قتلى وعشرات الجرحى في مكان الحادث".

من جهته، قال وزير الداخلية فيت راكوسان للتلفزيون التشيكي العام إنّ المسلّح "قُتل على الأرجح"، مشيرا إلى "معلومات أولية".

كما أفادت خدمة الطوارئ في براغ عبر منصة "إكس"، بأنّه تمّ نشر "عدد كبير من وحدات الإسعاف" في الكلية، مضيفة أنّ الإصابات تراوحت بين خفيفة وخطيرة جدا.

وأفادت قناة "نوفا تي في" الخاصّة عن وقوع انفجار وعن وجود مسلّح على سطح المبنى الواقع في وسط براغ التاريخي.

وأوضح راكوسان أنّه "لم يتمّ التأكد من وجود مسلّح آخر"، داعياً الناس إلى اتباع تعليمات الشرطة.

وأغلقت الشرطة المنطقة، كما طلبت من الناس الذين يعيشون بالقرب منها البقاء في منازلهم.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

عطل مفاجئ يضرب منصة إكس على مستوى العالم

من نزوح إلى نزوح.. تستمر المعاناة الإنسانية للسودانيين الفارين من ويلات الحرب

اليابان: مبيعات "بلاي ستايشن 5" تتجاوز 50 مليون نسخة

أخبار