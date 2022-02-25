شاهد: تشويه جدران القنصلية الروسية بمدينة ستراسبورغ الفرنسية بالصليب المعقوف

شوهت الجدران الخارجية للقنصلية الروسية بمدينة ستراسبورغ في فرنسا بالصليب المعقوف الذي يرمز للنازية. وفي اليوم الثاني للغزو الروسي لأوكرانيا استيقظ سكان المدينة التي يقع بها مقر البرلمان الأوروبي على رسومات الصليب المعقوف على أبواب القنصلية الروسية. وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلا يشتبه به بارتكاب العمل التخريبي.

والخميس، خرج متظاهرون في مدن عدة حول العالم تضامنا مع أوكرانيا ضد "الحرب العبثية" التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على جارته الجمهورية السوفياتية السابقة. وأنضم الروس أيضا إلى الاحتجاجات، وحمل بعضهم لافتات أمام السفارات الروسية.

وفي باريس تجمع عدة مئات أمام السفارة الروسية. وهتف المتظاهرون "أوقفوا بوتين، أوقفوا الحرب" حاملين لافتات كتب عليها "لا للحرب" و"بوتين أوكرانيا 2022، هتلر بولندا 1939".