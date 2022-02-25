Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
فرنسا

شاهد: تشويه جدران القنصلية الروسية بمدينة ستراسبورغ الفرنسية بالصليب المعقوف

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
القنصلية الروسية بمدينة ستراسبورغ في فرنسا.
القنصلية الروسية بمدينة ستراسبورغ في فرنسا.   -   حقوق النشر  أ ف ب

شوهت الجدران الخارجية للقنصلية الروسية بمدينة ستراسبورغ في فرنسا بالصليب المعقوف الذي يرمز للنازية. وفي اليوم الثاني للغزو الروسي لأوكرانيا استيقظ سكان المدينة التي يقع بها مقر البرلمان الأوروبي على رسومات الصليب المعقوف على أبواب القنصلية الروسية. وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلا يشتبه به بارتكاب العمل التخريبي.

والخميس، خرج متظاهرون في مدن عدة حول العالم تضامنا مع أوكرانيا ضد "الحرب العبثية" التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على جارته الجمهورية السوفياتية السابقة. وأنضم الروس أيضا إلى الاحتجاجات، وحمل بعضهم لافتات أمام السفارات الروسية.

viber

وفي باريس تجمع عدة مئات أمام السفارة الروسية. وهتف المتظاهرون "أوقفوا بوتين، أوقفوا الحرب" حاملين لافتات كتب عليها "لا للحرب" و"بوتين أوكرانيا 2022، هتلر بولندا 1939".

المصادر الإضافية • أ ف ب