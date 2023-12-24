بقلم: يورونيوز

قال راتكليف مؤخرًا إنه يريد رؤية يونايتد المتعثر "يعود إلى حيث ننتمي، إلى قمة كرة القدم الإنكليزية والأوروبية والعالمية".

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أعلن مانشستر يونايتد ثامن الدوري الإنكليزي لكرة القدم الأحد، أن رئيس شركة الكيماويات العملاقة إينيوس، جيم راتكليف وافق على صفقة الاستحواذ على 25% من أسهم النادي مقابل نحو 1.25 مليار جنيه إسترليني (نحو 1.44 مليار يورو).

اوضح النادي في بيان أن راتكليف وافق أيضًا على "مسؤولية إدارة" الأمور المتعلقة بكرة القدم.

وقال راتكليف مؤخرًا إنه يريد رؤية يونايتد المتعثر "يعود إلى حيث ننتمي، إلى قمة كرة القدم الإنكليزية والأوروبية والعالمية".