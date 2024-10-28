رحيل إريك تين هاغ عن مانشستر يونايتد بعد موسمين مليئين بالتحديات

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تولى تين هاغ تدريب مانشستر يونايتد في أبريل 2022 وحقق خلال مسيرته القصيرة معه لقبين محليين؛ كأس الرابطة في الموسم الماضي وكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2024، ما أثار آمال الجماهير بعودة الفريق إلى حقبة الإنجازات. ومع ذلك، شهد هذا الموسم بداية متعثرة للفريق الذي يقبع حاليًا في المركز 14 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 9 جولات فقط.

وتُشير تقارير إلى أن رود فان نستلروي، النجم السابق ومساعد المدرب في مانشستر يونايتد، سيتولى دور المدرب المؤقت حتى يتم التعاقد مع مدرب جديد، مع تزايد الشائعات حول اسم البديل المحتمل.

فاز تين هاغ بلقب في كل موسم له مع مانشستر يونايتد

تعرض تين هاغ لانتقادات حادة خلال الأشهر الأخيرة من الصحافة والجماهير على حد سواء، خاصة بعد تراجع مستوى الفريق وعدم تحقيق نتائج إيجابية. وبحسب تقارير محلية، فإن التوتر بينه وبين بعض اللاعبين كان واضحاً، إضافة إلى تصريحاته الأخيرة التي عكست حالة من الإحباط.

من المتوقع أن يبحث النادي عن مدرب جديد لديه خبرة كافية لإعادة الفريق إلى المنافسة على البطولات المحلية والأوروبية.