بعد تعر ضه لانتقادات وضغوط.. محمد صلاح يدعو إلى "وقف المجازر" وإدخال المساعدات لقطاع غز ة

بقلم: يورونيوز

كان صلاح معروفا على غرار لاعبين عرب عدة بالتزام الحذر الشديد في المحافل الدولية، خلال مواجهات يوجد فيها لاعبون إسرائيليون.

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بعد تعرضه لانتقادات وضغوط عدة على وسائل التواصل الاجتماعي، خرج نجم ليفربول الإنجليزي، المهاجم المصري محمد صلاح في فيديو الأربعاء، داعيا إلى "وقف المجازر" و"إدخال المساعدات الإنسانية فورا " إلى قطاع غزة، حيث أعلنت إسرائيل حربها.

وقال صلاح بالإنجليزية في فيديو نشره عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي إنه "ليس من السهل دائما الحديث في وقت مماثل"، وأضاف قوله: "لقد شهدنا عنفا شديدا ووحشية مفجعة.التصعيد في الأسابيع الماضية تصعب مشاهدته".

وتابع المهاجم المصري القول إن "جميع الأرواح مقدسة وحمايتها واجبة. يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها".

وكان صلاح معروفا على غرار عديد اللاعبين العرب بالتزام الحذر الشديد في المحافل الدولية، خلال مواجهات يوجد فيها لاعبون إسرائيليون، إذ أن أي امتناع أو رفض لمواجهة أو حتى مصافحة لاعب إسرائيلي، تؤدي بهم حكما إلى عقوبات.

وفي الدور التمهيدي الثالث لمسابقة عصبة أبطال أوروبا لموسم 2014، رفض صلاح مصافحة لاعبي فريق مكابي تل أبيب حين كان لاعبا في فريق إف سي بال السويسري، وتعلل وقتها بتغيير حذائه.

وفي نهاية المباراة أسرع صلاح إلى مستودع الملابس دون أن يصافح أو يبدل قميصه مع أي من اللاعبين.

وفي مباراة العودة في تل أبيب، رفض أيضا مصافحة لاعبي مكابي بشكل تقليدي وقام بمصافحتهم بقبضة يده، ما عرضه لانتقادات في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ودعا صلاح في الفيديو إلى التسريع بإيصال المساعدات، قائلا: "السماح بتقديم المساعدة الإنسانية لغزة فورا . يمر سكان غزة بأوضاع مزرية. مشاهد المستشفى بالأمس كانت مرو عة".

وختم صلاح بالقول "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورا . أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معا لمنع وقوع مزيد من مذابح الأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود".