"من فخر العرب إلى فخر القطط".. غضب عربي ضد محمد صلاح بسبب تجاهله الحرب على غزة

تعرض النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، لموجة من الانتقادات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن امتنع عن التعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني والتزم الصمت منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

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وغير ناشطون لقب صلاح من "فخر العرب" إلى "فخر القطط"، في إشارة إلى تغريداته الأخيرة التي تحدث فيها عن حبه للحيوانات، في حين تجاهل ما يحدث في غزة من قصف وقتل وتدمير.

وفي حين أظهر لاعبون آخرون تضامنهم مع القضية الفلسطينية دون مواربة، مثل الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي، الذي نشر صورة للمسجد الأقصى وكتب عليها " ألا إن نصر الله قريب "، تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب صمت صلاح عن فلسطين، وإن كان يخشى من خسارة شعبيته أو مستقبله المهني.

وتباينت آراء المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ففي حين استنكر البعض على صلاح صمته "غير المفهوم"، قائلاً: "لماذا شاهدنا تعاطف صلاح مع وفاة الملكة إليزابيث، بينما لم تتحرك مشاعره تعاطفاً مع شهداء فلسطين؟".

تفهّم البعض الآخر موقف اللاعب، وفضّل أن تكون الرياضة بعيدة عن أي تجاذبات سياسية، وأن تبقى تصريحات الرياضيين محصورة بالإطار الرياضي البحت.

وأشارت بعض التغريدات إلى أن "صلاح خايف على مستقبله"، وهو ما عارضه عدد واسع من معجبيه، قائلين إن جمهوره قادر على حمايته ضد أي هجوم إعلامي، في حال عبّر عن تعاطفه مع فلسطين.

لكن الغضب تأجج في الأيام الأخيرة وتحوّل إلى دعوات لإلغاء متابعة حسابات اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بعض معجبيه إنه سيظل فخر العرب، ول يجب أن يحاسب على رأي أو موقف سياسي، فهو في النهاية لاعب كرة قدم ولا يجيد سوى ذلك، وهذه المسألة شخصية ولا تقلل من موهبته كلاعب وقيمته كإنسان.