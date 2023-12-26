رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: إسرائيل فشلت في الحرب والانتصار الوحيد هو الإطاحة بنتنياهو

بقلم: يورونيوز

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق دان حالوتس إن إسرائيل خسرت الحرب ضد حماس، وأن صورة النصر الوحيدة التي ستتحقق هي الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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جاءت تصريحات حالوتس، الذي يُعد من أبرز قادة الجيش الإسرائيلي سابقاً، خلال مؤتمر لحركة الاحتجاج الإسرائيلية ضد التعديلات القضائية في حيفا الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الأركان السابق، إن إسرائيل لم تنتصر في حرب "السيوف الحديدية"، وأضاف: "لن تكون هناك صورة للنصر في هذه الحرب، بل صورة للخسارة فقط مع وجود 1300 قتيل و240 مختطفاً و200 ألف لاجئ". مشدداً على أن صورة النصر الوحيدة ستكون عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ودعا حالوتس أنصار المعارضة الإسرائيلية لبناء تحالف ضد نتنياهو وخاصة المتظاهرين الذين احتشدوا منذ بداية العام ضد "التعديلات القضائية" المثيرة للجدل، لاستئناف الاحتجاجات والاستعداد لمعركة الإطاحة به.

كما أشار حالوتس في حديثه إلى احتمال اندلاع حرب أهلية في إسرائيل، محذراً أنه: "سيكون صراعاً صعباً، فقد تراق الدماء في الشوارع لأن كتائب بن غفير مسلحة بالفعل، لكننا لن نستسلم".

في المقابل، رد بن غفير على تصريحات حالوتس بأن الأخير يستثمر سياسياً في الحرب، وقال: "على عكس دان حالوتس الذي يحاول بيع الأسهم خلال الحرب، أنا منخرط في فتح وحدة احتياطية وإنقاذ شعب إسرائيل".

وتشير العديد من التقارير إلى أن بن غفير يعمل على إنشاء ميليشيا خاصة به في ظل الانقسام الحاد في الشارع الإسرائيلي.