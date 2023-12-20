هل اقتربت حماس وإسرائيل من إبرام صفقة تبادل جديدة؟ هنية في القاهرة لإجراء محادثات بشأن هدنة

بقلم: يورونيوز

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الأربعاء إلى مصر لبحث إقرار هدنة في قطاع غزة وتبادل رهائن وأسرى، بعدما أبدت إسرائيل استعدادا بهذا الصدد.

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وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الأربعاء إلى مصر لبحث إقرار هدنة في قطاع غزة وتبادل رهائن وأسرى، بعدما أبدت إسرائيل استعدادًا بهذا الصدد.

ومع مضي أكثر من شهرين على اندلاع الحرب، يصدر طرفا النزاع إشارات انفتاح على هدنة جديدة بعدما أتاحت هدنة سابقة استمرت أسبوعا إطلاق سراح رهائن من قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وفي هذا السياق وصل هنية المقيم في قطر، على رأس وفد من حماس إلى العاصمة المصرية حيث يلتقي خصوصا رئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وأفادت حماس في بيان أنه سيجري "مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة والعديد من الملفات الأخرى".

كما ذكر مصدر مقرب من الحركة أن "المباحثات في القاهرة ستتناول مناقشة اقتراحات عديدة منها أفكار تشمل هدنة مؤقتة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح حماس 40 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال والذكور غير العسكريين".

وأضاف المصدر أن "هذه الهدنة قابلة للتجديد بعد التفاهم حول فئات ومعايير جديدة للتبادل" مشيرا إلى أن هذه "أفكار نوقشت في مباحثات إسرائيلية قطرية بعلم الإدارة الأميركية".

وكان موقع أكسيوس أفاد أن إسرائيل عرضت عبر قطر التي لعبت دور الوسيط في المفاوضات التي أفضت إلى الهدنة السابقة، وقف القتال لمدة أسبوع على الأقل في إطار صفقة جديدة لإطلاق سراح عشرات الرهائن.

وقبل مغادرته الدوحة، التقى هنية وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، حسب الإعلام الإيراني.

إسماعيل هنية التقى وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان في الدوحة، 20 كانون الأول / ديسبمر 2023 AP/AP

من جانبه، ذكر مصدر في حركة الجهاد الإسلامي لفرانس برس أن وفدًا برئاسة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة سيتوجه إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل بدعوة مصرية، "في إطار مباحثات تهدف لوقف الحرب والعدوان ووقف إطلاق النار وصفقة شاملة للتبادل" مع إسرائيل.

في المقابل، أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الثلاثاء أن "إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية جديدة ومساعدة إنسانية إضافية للسماح بإطلاق سراح الرهائن".