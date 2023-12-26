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عصبت عينيه لتفاجئه بهدية.. فتاة تحرق خطيبها في سيارته في العراق

سيارة تحترق في أحد شوارع بغداد/ أرشيف
سيارة تحترق في أحد شوارع بغداد/ أرشيف Copyright ALI AL-MAMOURI/AP
بقلم:  يورونيوز
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في حادثة مروعة هزت العراق، أقدمت فتاة على إحراق خطيبها بالبنزين بعد إيهامه بمنحه هدية وإغماض عينيه.

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 توفي شاب من أهالي الديوانية بالعراق بعد أن رقد في المستشفى أياما عدة، وروى تفاصيل ما حدث له لذويه، قائلاً إن خطيبته طلبت منه اصطحابها لتناول العشاء في الخارج، واشترطت أن يأتي بسيارته بمفرده. 

وفي طريق العودة طلبت منه التوقف لمنحه هدية، وقامت بربط عينيه بعصابة قماشية، قبل أن تسكب البنزين على جسده وتضرم النار فيه، ليلفظ أنفاسه محترقاً ومتأثراً بجراحه.

ولم يعرف سبب قيامها بهذا الفعل حتى الآن، فيما لم يصدر أي بيان أمني في الواقعة.

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