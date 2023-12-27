فيديو: إسرائيل تسقط مسيّرة فوق البحر الأحمر تقول إنها أطلقت من اليمن

بقلم: يورونيوز

نشر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، لقطات لما قال إنه "هدف جوي معاد" أسقطته القوات الجوية الإسرائيلية فوق البحر الأحمر.

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وقال الجيش إن طائرة مقاتلة أسقطت الجسم الذي أكد المسؤولون أنه كان في طريقه إلى الأراضي الإسرائيلية.

وخلال مؤتمر صحفي أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هاغاري، إلى الحادث، مدعيًا أن "الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوه."

أدت الهجمات التي شنها الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر ضد السفن التجارية إلى تعطيل التجارة ودفعت إلى شن عملية بحرية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة لحماية طرق الشحن.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل تواجه "حربا متعددة الساحات" على سبع جبهات - غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران.

وقال للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست: “لقد استجبنا وتصرفنا بالفعل بشأن ستة منها”.