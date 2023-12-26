الحرب السيبرانية تشتعل بين إيران وإسرائيل.. روابط مشبوهة وسرقة معلومات سرية

بقلم: يورونيوز

وسط التهديدات الإيرانية بالرد على مقتل العميد راضي موسوي، وجهت إسرائيل تهماً لطهران بشن هجوم سيبراني من خلال رسائل مزيفة عبر البريد الإلكتروني.

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وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن مديرية الأمن السيبراني في إسرائيل حذرت من هجوم إيراني يعتمد على رسالة بريد إلكتروني مزيفة، تسعى لخداع موظفي تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات، حيث صُممت لتبدو وكأنها تحديث أمني مهم، لكنها في الواقع تؤدي إلى تنزيل برامج ضارة تسرق المعلومات وتحذفها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأبحاث التي أجريت وجدت أن مجموعة هجومية إيرانية كانت وراء المحاولة، مبينة أن الرابط المزيف يحتوي على ملفين ضارين، يعملان في حال تنزيلهما على تنشيط أداة تسرق المعلومات من النظام وأخرى تحذف جميع المعلومات الموجودة على الكمبيوتر.

يأتي ذلك بعدما اتهمت إيران إسرائيل باغتيال راضي موسوي، وهو مسؤول عسكري كبير في فيلق القدس، بصواريخ استهدفت منزله في العاصمة السورية دمشق، بعد عودته من السفارة الإيرانية. وتوعد الحرس الثوري إسرائيل بدفع ثمن قتله.

وتتبادل إسرائيل وإيران الهجمات السيبرانية، ما أدى إلى تعطيل العديد من المؤسسات في البلدين وسرقة محتويات منها، وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الإثنين الماضي بأن الخدمات في كثير من محطات الوقود بالعاصمة طهران قد تعطلت بسبب هجوم سيبراني أدى إلى تعطّل النظام الذكي المخصص لتشغيل المضخات.

بينما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" وقتها أن مجموعة قرصنة إلكترونية على صلة سابقة بإسرائيل أعلنت أنها نفذت هجوماً تسبَّب في تعطيل محطات وقود بإيران.