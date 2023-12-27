بقلم: يورونيوز

مع دخول الحرب في غزة يومها الـ82، تكثف إسرائيل عملياتها على الرغم من التحذيرات الدولية من تزايد أعداد الضحايا المدنيين، ومنها من الأمم المتحدة التي أعلنت الثلاثاء تعيين منسّقة للشؤون الإنسانية في القطاع.

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حذّر رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي من أنّ الحرب ستستمر "عدّة أشهر أخرى"، في الوقت الذي لا يزال شبح توسع نطاق النزاع يلوح في الأفق، خصوصا عند الحدود بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل حيث أصيب تسعة جنود إسرائيليّين بنيران صواريخ أطلقها حزب الله.

وقُتل جراء العمليات العسكرية الانتقامية الإسرائيلية في غزة 20915 شخصاً وأصيب 54918، وفق وزارة الصحة في القطاع.

أليكم آخر تطورات الحرب في غزة

مقتل ثلاثة لبنانيين وإصابة آخر في قصف إسرائيلي على بنت جبيل جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل 3 أشخاص وإصابة آخر في قصف إسرائيلي استهدف منزلا من طابقين في منطقة بنت جبيل جنوبي لبنان.

الجيش الإٍسرائيلي يعلن مقتل 3 عسكريين إضافيين في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ثلاثة جنود إضافيين خلال المعارك في شمال غزة بينهم ضابط، ليرتفع عدد القتلى العسكريين الإسرائيليين في العملية البرية الجارية في القطاع إلى 164.

واشنطن تبحث مع إسرائيل الانتقال إلى "مرحلة مختلفة" في حرب غزة

ناقش مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن الثلاثاء مسألة انتقال الدولة العبرية إلى "مرحلة مختلفة" في الحرب التي تخوضها ضدّ حركة حماس في قطاع غزة، بحسب ما أعلن مسؤول في البيت الأبيض.

وقال المسؤول في الرئاسة الأميركية طالباً عدم نشر اسمه إنّ ساليفان ناقش مع ديرمر، المقرّب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، "الانتقال إلى مرحلة جديدة في الحرب للتركيز على أهداف حمساوية مهمّة".

وأضاف أنّ المباحثات بين المسؤولين الأميركي والإسرائيلي تطرّقت أيضاً إلى "الخطوات العملية لتحسين الوضع الإنساني وتقليل الأضرار على المدنيين"، فضلاً عن "الجهود" الرامية إلى تعزيز فرص إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالت حركة حماس تحتجزهم في قطاع غزة.

مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان Evan Vucci/Copyright 2023 The AP

مقتل ستة شبان فلسطينيين بعملية عسكرية إسرائيلية بالضفة الغربية

قُتل ستّة شبّان فلسطينيين فجر الأربعاء في عملية نفّذها الجيش الإسرائيلي في مخيّم للاجئين في شمال الضفّة الغربية المحتلّة وأوقعت أيضاً العديد من الجرحى، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنّ "ستة شهداء برصاص الاحتلال وصلوا لمستشفى ثابت ثابت الحكومي بطولكرم" في شمال القطاع، مشيرة إلى أنّ العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيّم نور شمس أسفرت عن سقوط العديد من الجرحى.

من جهتها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إنّ الشبّان الستّة قتلوا في قصف نفّذتة طائرة مسيرة إسرائيلية على المخيّم القريب من مدينة طولكرم.

وأضافت أنّ القصف أسفر أيضاً عن إصابة شاب سابع بجروح خطرة في رأسه وحالته حرجة.

الأمم المتحدة تعيّن الهولندية سيغريد كاغ منسّقة إنسانية لغزة

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء تعيين الوزيرة الهولندية المنتهية ولايتها سيغريد كاغ منسّقة للشؤون الإنسانية في غزة، وذلك بعد صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو لزيادة المساعدات للقطاع الغارق في أزمة حادة نتيجة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

سيغريد كاغ المنسقة الجديدة للشؤون الإنسانية في غزة Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

وقالت المنظمة الدولية في بيان إنّ أمينها العام أنطونيو غوتيريش "أعلن تعيين سيغريد كاغ من هولندا، منسّقة عليا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة"، مشيرة إلى أنّها ستشرف على استحداث آلية أممية "لتسريع شحنات الإغاثة الإنسانية الى غزة عبر دول ليست طرفاً في النزاع".

وأضاف البيان أنّ كاغ، الوزيرة في الحكومة الهولندية المنتهية ولايتها، ستتولى مهامها في الثامن من كانون الثاني/يناير.

واشنطن تُسقط أكثر من 10 مسيّرات وصواريخ حوثية فوق البحر الأحمر

أعلن الجيش الأميركي الثلاثاء أنّه أسقط أكثر من 10 طائرات مسيّرة هجومية وصواريخ أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه سفن شحن في البحر الأحمر من دون أن تسفر عن إصابات أو أضرار.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي "لم تلحق بالسفن في المنطقة أيّ أضرار ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

وأضافت أنّ القوات الأميركية أسقطت في غضون 10 ساعات ما مجموعه 12 طائرة مسيّرة وثلاثة صواريخ بالستية مضادّة للسفن وصاروخي هجوم بري.

فرنسا تعرب عن "قلق عميق" من تكثيف وإطالة أمد الحرب في غزة

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء عن "قلقها العميق من إعلان السلطات الإسرائيلية تكثيف القتال في غزة وإطالة أمده" في إطار الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة.

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وجددت الوزارة في بيان دعوة باريس "الى هدنة إنسانية فورية تؤدي الى وقف لإطلاق النار"، مستنكرا "القصف الممنهج الذي أدى مجددا الى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في الأيام الأخيرة".