فيديو: مقتل 16 شخصاً على الأقلّ في حادث مروري مروّع بفنزويلا

بقلم: يورونيوز

لقي 16 شخصاً على الأقلّ مصرعهم في فنزويلا في حادث سير صدمت خلاله شاحنة لنقل البضائع عدداً من السيارات، حسب ما أعلنت السلطات.

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لقي 16 شخصاً على الأقلّ مصرعهم في فنزويلا في حادث سير صدمت خلاله شاحنة لنقل البضائع عدداً من السيارات على طريق سريع يصل بين العاصمة كراكاس بشرق البلاد، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال رئيس مديرية الإطفاء الوطني خوان غونزاليس لوكالة فرانس برس إنّ الحادث أسفر عن 16 قتيلاً على الأقلّ وستة جرحى.

وأضاف أنّ الحادث وقع على "غران ماريسكال دي أياكوتشو" الطريق السريع الذي يربط العاصمة كراكاس بشرق البلاد.