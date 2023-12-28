شاهد: زجاجات حارقة تصيب مدرعات إسرائيلية اقتحمت رام الله

بقلم: يورونيوز

قتل شاب فلسطيني وأصيب 14 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية فجر الخميس، بعد مواجهات في رام الله.

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وقالت مصادر طبية لوكالة وفا الفلسطينية، " استشهاد الشاب حازم عبد الفتاح قطاوي، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال."

وألقيت زجاجات حارقة على المركبات الإسرائيلية المدرعة التي اقتحمت رام الله، وبينت مقاطع الفيديو إصابة بعضها.

وأغلقت إسرائيل خمسة مكاتب صرافة في الضفة الغربية المحتلة، وصنفتها كـ"منظمات إرهابية" بحسب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

وأتى القرار بعد مزاعم بتحويلات مالية إلى حركة حماس والجهاد الإسلامي في غزة. كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 21 فلسطينيًا في الضفة في حملة مداهمات في رام الله وجنين والخليل وطولكرم وعتيل والبيرة.

واستولت القوة الإسرائيلية على حوالي 10 ملايين شيكل (2.8 مليون دولار).