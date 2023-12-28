EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: زجاجات حارقة تصيب مدرعات إسرائيلية اقتحمت رام الله

صورة مأخوذة من مقطع فيديو لسقوط زجاجة حارقة على عربة عسكرية إسرائيلية في رام الله
صورة مأخوذة من مقطع فيديو لسقوط زجاجة حارقة على عربة عسكرية إسرائيلية في رام الله Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

قتل شاب فلسطيني وأصيب 14 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية فجر الخميس، بعد مواجهات في رام الله.

اعلان

وقالت مصادر طبية لوكالة وفا الفلسطينية، " استشهاد الشاب حازم عبد الفتاح قطاوي، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال."

وألقيت زجاجات حارقة على المركبات الإسرائيلية المدرعة التي اقتحمت رام الله، وبينت مقاطع الفيديو إصابة بعضها.

وأغلقت إسرائيل خمسة مكاتب صرافة في الضفة الغربية المحتلة، وصنفتها كـ"منظمات إرهابية" بحسب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

وأتى القرار بعد مزاعم بتحويلات مالية إلى حركة حماس والجهاد الإسلامي في غزة. كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 21 فلسطينيًا في الضفة في حملة مداهمات في رام الله وجنين والخليل وطولكرم وعتيل والبيرة.

واستولت القوة الإسرائيلية على حوالي 10 ملايين شيكل (2.8 مليون دولار).

المصادر الإضافية • وكالات

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

رومانيا وبلغاريا تتوصلان إلى اتفاق مع النمسا لدخول منطقة شنغن

شاهد: 40 قتيلاًً على الأقل في انفجار شاحنة صهريج في ليبيريا

تحقيق: الهند استخدمت برنامج بيغاسوس للتجسس على صحفيين بارزين

الشرق الأوسط الضفة الغربية إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني