شاهد: وحدات من القوات الإسرائيلية الخاصة تشارك في العمليات العسكرية البرية في قطاع غزة

نشر الجيش الإسرائيلي لقطات مصورة تظهر بعض وحداته الخاصة وهي تقوم بتنفيذ عمليات عسكرية في قطاع غزة. ويُقال إن مقطع الفيديو التابع للجيش الإسرائيلي يُظهر وحدات الكوماندوز إيغوز وماغلان ودفدفان وهي تشارك في معارك داخل غزة.

وجاء في بيان أن الوحدات "قضت على العديد من المقاتلين وعثرت على محاور هجومية ودمرتها" و"نفذت عشرات الهجمات باستخدام أسلحة موجهة".

وشنت إسرائيل ضربات مكثفة في وسط وجنوب قطاع غزة خلال الليل وحتى الأربعاء بعد توسيع هجومها ضد حماس، ليشمل المزيد من المناطق التي طلب الجيش فيها من الفلسطينيين المغادرة والبحث عن مأوى في وقت سابق من الحرب.