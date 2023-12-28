بقلم: يورونيوز

تصريحات متداولة تثير الغضب.. جندي إسرائيلي يبحث عن الرضع لقتلهم وآخر يتباهى بإطلاقه الرصاص على طفلين

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انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة يظهر جنديا إسرائيليا، وهو يتباهى بقتل طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 12 عاما، ويؤكد أنه كان يبحث عن رضع لقتلهم، لكنه لم يجد.

وفي رسالة لصديقة يقول الجندي : "نحن نبحث عن الأطفال ولكن لم يبق هناك أطفال، لقد قتلت فتاة كانت تبلغ من العمر 12 عامًا، لكننا نبحث عن الأطفال".

وانتشر مقطع آخر، يظهر جنديا ثانيا يتباهى بقتله طفلين في قطاع غزة بإطلاق النار على رأسيهما أثناء لعبهما كرة القدم.

وأثارت هذه المشاهد غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأسفرت الحرب التي تخوضها إسرائيل على قطاع غزة عن مقتل 21320 فلسطيني، وفقا لآخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في مؤتمر صحافي متلفز "ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 21320 شهيدا 55603 إصابة منذ السابع من تشرين الاول/اكتوبر الماضي".

وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس مواصلة عملياته في خان يونس، كبرى مدن جنوب القطاع والتي تشكل منذ مدة محور العمليات البرية، وفي مخيمات وسط القطاع.

كما بثّ الجيش صورا لجنوده يتقدمون في أنفاق، قال إنها أنفاق حفرتها حماس قرب مستشفى الرنتيسي للأطفال في غرب مدينة غزة بشمال القطاع.

وتوازيا مع الحرب في غزة بالجنوب، تشهد مناطق الشمال الإسرائيلي تبادلا للقصف مع حزب الله الذي يعلن استهداف مواقع ونقاط عسكرية للجيش "إسنادا" للفلسطينيين، بينما يردّ الجيش بغارات جوية وقصف مدفعي على جنوب لبنان، معلنا استهداف "بنى تحتية" للحزب.

وأسفر التصعيد على الحدود بين البلدين عن مقتل نحو 160 شخصا على الأقل في لبنان بينهم أكثر من 110 مقاتلين من حزب الله و17 مدنيا على الأقل بينهم ثلاثة صحافيين وفقا لحصيلة فرانس برس. وفي الجانب الاسرائيلي قتل 13 شخصا على الأقل بينهم تسعة جنود.