فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن التخصيب النووي الإيراني المتسارع

بقلم: يورونيوز

انضمت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة في إدانة الزيادة الحادة التي حققتها إيران في إنتاج اليورانيوم المخصب كجزء من برنامجها النووي.

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وخلص تقرير نشرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن إيران سرعت إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى معدل تسعة كيلوغرامات شهريا منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، ارتفاعا من نحو ثلاثة كيلوغرامات في الأشهر السابقة منذ ذلك الحين. يونيو.

وقالت الدول الغربية الأربع في بيان مشترك يوم أمس الخميس إن هذا يمثل "خطوة إلى الوراء" فيما كان يمثل في السابق تباطؤا في أنشطة طهران النووية.

وقالوا "إننا ندين هذا العمل الذي يزيد من التصعيد المستمر للبرنامج النووي الإيراني"، مضيفين أن إنتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب "ليس له مبرر مدني موثوق به".

ويعتبر اليورانيوم المخصب بنسبة 60% قريباً من مستوى صنع الأسلحة، مع التخصيب بنسبة 90% المطلوب لصنع الأجهزة النووية.

ويمكن تحقيق رفع مستوى التخصيب من 60% إلى 90% من خلال عملية تقنية.

أدت الجهود الدبلوماسية لمعالجة خطر الحرب النووية إلى توقيع إيران والعديد من القوى العالمية على الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015. ووافقت إيران على الإبقاء على سقف التخصيب البالغ 3.67% مقابل تخفيف العقوبات.

لكن الاتفاق انهار عندما سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 وأعاد فرض مجموعة من العقوبات على طهران.

أطلق الاتحاد الأوروبي محادثات لإعادة الاتفاق في عام 2021، لكن الحرب في أوكرانيا، ومؤخرًا بين إسرائيل وحماس، أعاقت بشدة العلاقات مع طهران. ويخشى المجتمع الدولي من أن إيران، حليفة حماس التي تتشكل سياستها الخارجية من خلال عدائها الطويل الأمد تجاه إسرائيل، يمكن أن تنجرف إلى الصراع المدمر في الشرق الأوسط.

وقالت الدول الغربية الأربع في بيانها يوم الخميس فيما يتعلق بتسريع إنتاج اليورانيوم: "إن هذه القرارات تظهر افتقار إيران إلى حسن النية تجاه وقف التصعيد وتمثل سلوكًا متهورًا في سياق إقليمي متوتر".

وأضافوا: "نحث إيران على التراجع الفوري عن هذه الخطوات ووقف تصعيد برنامجها النووي". وأضاف "مازلنا ملتزمين بالحل الدبلوماسي ونؤكد مجددا تصميمنا على أنه لا ينبغي لإيران أبدا أن تطور سلاحا نوويا".

كما يهاجم الحوثيون، وهم حركة متمردة مدعومة من إيران في اليمن، السفن التجارية الدولية التي تبحر في البحر الأحمر، مما يمثل مزيدًا من تصعيد التوترات.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن البلاد تجري محادثات مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي بشأن مهمة محتملة لحماية السفن التجارية.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول، أطلقت الولايات المتحدة مهمتها البحرية المتعددة الجنسيات، لكن العديد من دول الاتحاد الأوروبي نأت بنفسها منذ ذلك الحين عن الخطة، التي يُنظر إليها على أنها تنطوي على إمكانية تصعيد التوترات.