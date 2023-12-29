شاهد: الأوكرانيون يحتمون في محطة مترو بعد الغارات الروسية

بقلم: يورونيوز

يحتمي سكان كييف في محطات الأنفاق، بعد الهجوم الجوي الذي شنته روسيا وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 مدنياً في جميع أنحاء البلاد، فيما وصفه مسؤول بالقوات الجوية بأنه أكبر قصف جوي في الحرب.

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وتجمع الناس في إحدى محطات مترو الأنفاق بالعاصمة كييف، في انتظار انتهاء صفارات الإنذار.

وأعلن مسؤولون، يوم الجمعة، أنّ روسيا أطلقت 122 صاروخاً وعشرات الطائرات بدون طيار على أهداف أوكرانية.

وقال مسؤولون أوكرانيون إنّ ما لا يقل عن 144 شخصًا أصيبوا، ودُفن عدد غير معروف تحت الأنقاض خلال الهجوم الذي استمر 18 ساعة تقريبًا.

وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، إنّ عشرات الصواريخ أُطلقت باتجاه كييف خلال الليل، وتم اعتراض أكثر من 30 منها.

وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق في مستودع في منطقة بوديل بالعاصمة، حيث ورد أنه تم انتشال خمسة أشخاص من تحت الأنقاض. وقتل ثلاثة أشخاص في العاصمة الأوكرانية.