شاهد: الفنزويليون يحتفلون بعيد الأبرياء المقدسين

بقلم: يورونيوز

نظم الفنزويليون من ذوي البشرة السمراء مهرجاناً للاحتفال بعيد الأبرياء المقدسين في جميع أنحاء فنزويلا هذا الأسبوع.

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وفي كاوكاغوا، اتخذ اليوم الديني معنى خاصاً وتحول إلى احتفال بتحرير العبيد. وتعود ولادة هذا المهرجان إلى أكثر من 200 عام، عندما أعطى أصحاب المزارع عمالهم العبيد يوم إجازة للاحتفال بعيد الأبرياء المقدسين.

ومع مرور الوقت، بدأ العمال في استغلال يوم العطلة للاحتفال، حيث ارتدوا زيّ أسيادهم وزوجاتهم للسخرية منهم.

وفي الوقت الحاضر، تلعب النساء دورًا رئيسيًا في احتفالات الشوارع التي تقام في ليالي 27 و28 ديسمبر، أو ما يسمى بـ "باندوس وبارانداس للأبرياء المقدسين"

وتقول أليسيا لوسيا ماتا، رئيسة باراندا في منطقة لا لينيا: "اعتاد السادة على ارتداء السترات، والتي كانت بالنسبة لهم علامة على الاحترام. نحن، النساء، نرتدي الفساتين، ولكننا نرتدي السترات أيضًا، كدليل على الاحترام. النساء في موقع القيادة، وهذا هو السبب".

يجذب الاحتفال المشاركين من جميع الأعمار، الذين يجتمعون لتكريم التقاليد الموروثة من أسلافهم المستعبدين.

وقد اعترفت اليونسكو في وقت سابق من هذا الشهر بباندوس وبارانداس في كاوكاغوا للأبرياء المقدسين ضمن التراث العالمي.

أضافت لوسيا ماتا: "بالنسبة لنا، هذا شيء يفرحنا بشكل كبير. نحن نظهر للعالم أن هناك ثقافة أجداد لا تزال موجودة".