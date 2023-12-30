شاهد: تمثال السيد المسيح الشهير في ريو بقميص بيليه في الذكرى الأولى لوفاة أسطورة كرة القدم

بقلم: يورونيوز

توفي بيليه، الذي تحول من طفل حافي القدمين إلى أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم على مر العصور، بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر يناهز 82 عامًا في 29 كانون الأول/ديسمبر 2022.

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أحيت البرازيل الذكرى الأولى لرحيل أسطورة كرة القدم البرازيلي أديسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف باسم "بيليه"، بوضع قميص اللاعب الشهير الذي يحمل رقم 10 مع المنتخب البرازيلي على تمثال المسيح الشهير في ريو دي جانيرو.

وقد أُضيء التمثال الذي يبلغ ارتفاعه 98 قدمًا (30 مترًا) وعليه القميص الوطني.

توفي بيليه، الذي تحول من طفل حافي القدمين إلى أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم على مر العصور، بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر يناهز 82 عامًا في 29 كانون الأول/ديسمبر 2022.

التمثال الذي يعتبر رمزا عالميًا لدى المسيحيين تم افتتاحه قبل ما يقرب من 100 عام، وكانت فكرة إنشائه مقترحة من قبل كاهن قبل فترة طويلة، حسب موقع التمثال الرسمي.

ويستقبل تمثال المسيح بأذرعه المفتوحة اليوم، الملايين من السياح الذين يتوافدون من مختلف أنحاء العالم لالتقاط الصور بجانبه.

في عام 2017، اختارت اليونيسكو التمثال الشهير كإحدى العجائب السبع الحديثة باعتباره نقطة جذب سياحية مهمة.