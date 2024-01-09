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نجم منتخب فرنسا السابق هنري يقر بمعاناته من الاكتئاب خلال مسيرته الرياضية

تييري هنري خلال مؤتمر صحفي في صربيا
تييري هنري خلال مؤتمر صحفي في صربيا Copyright FRANCOIS MORI/AP2009
بقلم:  يورونيوز
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وقال المهاجم السابق لنادي أرسنال الإنجليزي:"لم أتوقف عن المضي قدما أبدًا، وعندما أصبت بكوفيد، توقفت. لم أستطع. وبدأ الاكتئاب بالظهور".

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 أقر تييري هنري، الذي حاز مع المنتخب الفرنسي لكرة القدم على كأس العالم عام 1998 وبطولة أوروبا 2000 أنه عانى من الاكتئاب خلال مسيرته الرياضية في كرة القدم.

وأوضح هنري، الذي يدرب الآن منتخب فرنسا تحت 21 عاما، معاناته من الإكتئاب بماضيه وعلاقته المعقدة مع والده. 

وأضاف في حديث لمدونة (Diary of a CEO) الصوتية: "لم أتوقف عن المضي قدما أبدًا، وعندما أصبت بكوفيد، توقفت. لم أستطع. وبدأ الاكتئاب بالظهور."

وقال إنه خلال تلك الفترة كان "يبكي كل يوم تقريبا بلا سبب كانت الدموع تذرف لوحدها. لماذا لا أعرف".

وقبل أن يتولى تدريب مونتريال إمباكت الكندي في أواخر عام 2019، كان ضمن الفريق التدريبي لمنتخب بلجيكا كما درب فريق موناكو الفرنسي.

المصادر الإضافية • أ ب

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