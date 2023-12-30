بقلم: يورونيوز

من إسبانيا إلى كيب تاون... مئات الآلاف يخرجون إلى الشوارع تضامنا مع غزة وللمطالبة بوقف الحرب

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خرج آلاف المواطنين إلى شوارع مدريد، يوم السبت، واحتشدوا أمام وزارة الخارجية الإسبانية للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وتحقيق "العدالة في فلسطين" مع دخول الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية أسبوعها الثالث عشر دون وجود أي بوادر لحل في الأفق.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد طالب الخميس خلال زيارة إلى العراق "بوضع حد للأعمال الحربية ووقف إطلاق نار دائم".

هذا وشارك مئات المواطنين، يوم السبت، في مظاهرة حاشدة خرجت في طرابزون التركية إسنادا لغزة.

وفي جنوب أفريقيا، خرج الآلاف أيضا في مظاهرات للتعبير عن دعمهم لفلسطين. وطالبوا بإنهاء الحرب وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على جنوب إسرائيل.

وتشنّ إسرائيل منذ ذلك الحين قصفا مكثفا للقطاع المحاصر، وبدأت بعمليات برية اعتبارا من 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى الى مقتل 21672 شخصا بينهم أكثر من ثمانية آلاف طفل وستة آلاف امرأة، وفق آخر الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، أرغم 1,9 مليون شخص يمثلون 85 % من سكان القطاع، على النزوح من منازلهم بسبب المعارك، فيما يخيم شبح المجاعة على القطاع الذي يواجه أزمة انسانية متعاظمة في ظل الحصار الإسرائيلي وشحّ المساعدات الإنسانية التي تدخل إليه منذ بدء الحرب.