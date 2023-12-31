بقلم: يورونيوز

تدخل الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ86، مخلفة حتى اللحظة 21 ألفاً و672 قتيلاً، معظمهم من النساء والأطفال، ويستمر القصف الجوي والمدفعي المكثف على مناطق عدة في القطاع، لا سيما وسطه وجنوبه.

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وفي حين تظاهر الآلاف في أنحاء إسرائيل ليلة السبت، مطالبين بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، توعد الأخير بأن الحرب على القطاع ستستمر "شهوراً عديدة"، مؤكداً أن إسرائيل ستحقق أهدافها.

في هذه الأثناء، أفادت هيئة البث الإسرائيلية إن مجلس الحرب منح رئيس جهاز المخابرات (الموساد) دافيد برنياع ضوءاً أخضر لتنفيذ صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس بموجب المبادرة القطرية الأخيرة.

وأشارت القناة 11 إلى أن مجلس الحرب سيجتمع الأحد لبحث هذه الصفقة.

إليكم آخر تطورات الحرب في غزة:

الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيماً في طولكرم

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم نور شمس شرقي طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، فجر الأحد.

وقصفت مسيّرة إسرائيلية موقعين في المخيم، مما أدى إلى إصابة شخصين تعذر نقلهما إلى المستشفى بسبب محاصرة القوات للمنطقة.

وأضافت وفا أن "قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات بعد مداهمة منازلهم، واحتجزت المعتقلين في أحد المنازل وأجرت معهم تحقيقات ميدانية بعد تكبيل أياديهم".

أمريكا: أسقطنا صاروخين حوثيين استهدفا سفينة بالبحر الأحمر

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الولايات المتحدة أسقطت صاروخين باليستيين أُطلقا نحو سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضافت القيادة، في منشور على منصة إكس، أن "سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها الدنمارك، أبلغت عن إصابتها بصاروخ، وأن المدمرة الأمريكية غريفلي استجابت لاستغاثة السفينة، ولا أنباء عن وقوع إصابات".

مقتل عنصر من "حزب الله" في غارة إسرائيلية

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، مقتل أحد عناصره في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، قد نشر في وقت سابق من يوم السبت، فيديو قال إنه يوثق استهدافاً لـ"خلايا إرهابية في الأراضي اللبنانية".

وقال هاغاري في منشوره على "إكس": "هاجم الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الصباح الأراضي اللبنانية. مقاتلة وطائرة تابعة للقوات الجوية، هاجمت في وقت سابق من هذا اليوم، ثلاث خلايا إرهابية في الأراضي اللبنانية".

نتانياهو: الحرب في غزة ستستمر "أشهرا"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت، إن الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حماس ستستمر "أشهراً عدة"، مجدِّدا تعهده القضاء على الحركة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوضح نتانياهو أن الجيش يخوض "معركة معقدة" ويحتاج إلى وقت لتحقيق أهدافه، متعهّدا إعادة جميع الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين رهائن في غزة.