تقرير: خطة إسرائيلية سرية من 3 مراحل لإخراج وكالة الغوث "أونروا" من غزة

بقلم: يورونيوز

كشف تقرير إسرائيلي أن رئيس الوزراء نيامين نتنياهو، يُعد خطة لإخراج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من قطاع غزة، في أعقاب الحرب الدائرة حالياً.

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وقالت القناة 12 الإسرائيلية أن تقرير وزارة الخارجية "شديد السرية"، يشمل توصيات بأن تحدث تلك الخطة على 3 مراحل، "الأولى تكمن في الكشف عن تعاون مزعوم بين الأونروا وحركة حماس" المدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية.

أما المرحلة الثانية فتتمثل في تقليص عمليات الأونروا، والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للفلسطينيين في غزة.

وستكون المرحلة الثالثة عبارة عن "عملية نقل كل مهام وكالة الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب".

كما ذكر التقرير أن الخطة ستعرض على مجلس الوزراء الإسرائيلي "في المستقبل القريب".

وفي هذا السياق، قال فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، رداً على الادعاءات الإسرائيلية التي تتهم المنظمة بمساعدة حماس ونقل بعض المساعدات الإنسانية إليها مباشرة، إن إسرائيل "خلقت تياراً من المعلومات المضللة ولا أساس لها من الصحة".

وأكد أنه "حتى بعد فتح معبر كرم أبو سالم، قيدت السلطات الإسرائيلية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال القصف وتعطيل شبكات الاتصالات والإنترنت لفترات طويلة".

وقالت أونروا عبر موقعها الرسمي، إنها تقدم "المساعدة والحماية والدعم لأكثر من 5 ملايين و900 ألف من لاجئي فلسطين". كما أعلنت في وقت سابق مقتل 132 من موظفيها جراء الحرب في قطاع غزة.