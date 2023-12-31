شاهد: مهرجان الزيتون الجبلي في تطاوين التونسية يحتفي بالتقاليد المحلية ويتضامن مع فلسطين

بقلم: يورونيوز

أقيمت في ولاية تطاوين التونسية فعاليات مهرجان الزيتون الجبلي الذي ركز في نسخته هذا العام على التضامن مع فلسطين

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أقيمت في ولاية تطاوين التونسية فعاليات مهرجان الزيتون الجبلي في شنني والدويرات، وذلك في نسخته الرابعة. وعلى مدى ثلاثة أيام، من الـ29 وحتى الـ31 من كانون الأول / ديسمبر، تمكّن زوار المهرجان من حضور فعاليات ثقافية وشعبية متعددة، كعروض الأزياء التقليدية للمنطقة، الشنناوي والدويري، ولكن أيضا ألبسة تقليدية فلسطينية، حيث ركز المهرجان في نسخته هذا العام على القضية الفلسطينية والتضامن مع فلسطين في ظل الحرب الدائرة في غزة منذ حوالي ثلاثة أشهر.

وشارك طلاب فلسطينيون مقيمون في تونس بعروض غنائية وشعرية، فضلا عن عروض الدبكة الفلسطينية.

كما تخللت المهرجان أمسيات شعرية وعروض موسيقية ومعارض للمنتجات التقليدية المحلية التي تتميز بها هذه المنطقة الأمازيغية من تونس. وحملت طبعة هذا العام من المهرجان شعار: "أصالة، انفتاح، تنمية". وشوهدت الأعلام الفلسطينية ترفرف في جميع أنحاء المهرجان جنبا إلى جنب مع الأعلام التونسية.