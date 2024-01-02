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طعن زعيم الحزب المعارض الرئيسي لكوريا الجنوبية

زعيم الحزب الديمقراطي المعارض لي جاي ميونغ، يصل لحضور جلسة استماع بشأن مذكرة اعتقاله بتهم الفساد في العاصمة سيول. 2023/09/26
زعيم الحزب الديمقراطي المعارض لي جاي ميونغ، يصل لحضور جلسة استماع بشأن مذكرة اعتقاله بتهم الفساد في العاصمة سيول. 2023/09/26 Copyright Ahn Young-joon/AP.
بقلم:  يورونيوز
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طعن زعيم الحزب المعارض الرئيسي لكوريا الجنوبية

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نقل زعيم الحزب المعارض الرئيسي لكوريا الجنوبية لي جاي ميونغ على عجل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، إثر تعرضه لهجوم استهدفه بالطعن، خلال زيارته الرسمية لمدينة بوسان جنوب البلاد.

وتعرض لي إلى الطعن على مستوى الجانب الأيسر للرقبة، من رجل لم تحدد هويته بعد.

ويترأس لي البالغ من العمر 59 عاما الحزب الديمقراطي، وكان خسر السباق نحو رئاسة البلاد، أمام منافسه المحافظ يون يوك يول العام الماضي.

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في سيول. 2024/01/01
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في سيول. 2024/01/01AP

ويعرف لي يتوجهه الليبرالي وأسلوبه الجريء والصريح، وينظر إليه مؤيدوه كبطل مناهض للنخبة، قادر على إصلاح المؤسسة السياسية في كوريا الجنوبية.

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