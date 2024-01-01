بمناسبة العام الجديد.. الرئيس الصيني يقول إن إعادة توحيد الصين وتايوان "حتمية تاريخية"

بقلم: يورونيوز

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن إعادة توحيد البلاد مع تايوان أمر “حتمي”، قبل أسابيع من إجراء الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، انتخابات يمكن أن تعيد تشكيل العلاقات بين البلدين.

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وفي خطابه بمناسبة العام الجديد، حث الزعيم الصيني على ضرورة "تضافر المواطنين على جانبي مضيق تايوان".

وقال شي: "إن إعادة توحيد الوطن الأم حتمية تاريخية، وسوف يتم إعادة توحيد الصين بالتأكيد، وعلى جميع الصينيين على جانبي مضيق تايوان الالتزام بإحساس مشترك بالهدف والمشاركة في مجد تجديد شباب الأمة الصينية".

وعلى الرغم من انفصال تايوان عن الصين وسط حرب أهلية عام 1949، إلا أن بكين تعتبر الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي والتي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة "منطقة مقدسة" ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها.

وصعدت الصين من خطابها حول تايوان وزادت من الضغط العسكري على الجزيرة من خلال تدريبات منتظمة في الأشهر الأخيرة، بينما انتقدت الولايات المتحدة لموافقتها على مساعدات عسكرية بقيمة 300 مليون دولار لتايوان .

وتأتي تصريحات شي قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان المقررة في 13 كانون الثاني/ يناير.

ويدور السباق المحتدم بين لاي تشينغ تي من الحزب الديمقراطي الحاكم الأكثر تأييدا للاستقلال، وهوي يو- إيه من حزب الكومينتانغ المعارض، الذي فضل تاريخياً إقامة علاقات أوثق مع الصين. ويتقدم لاي حالياً في استطلاعات الرأي، لكن كلا المرشحين حاولا حتى الآن التأكيد على العلاقات السلمية مع بكين خلال الحملة الانتخابية.