شاهد: ألمان يستقبلون العام الجديد بالسباحة في بحيرة باردة

بقلم: يورونيوز

استقبل عدد من الألمان العام الجديد الاثنين بالسباحة في بحيرة أورانكه الباردة في العاصمة برلين، وهو تقليد يواظب عليه البعض كل عام.

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غطس أعضاء من نادي السباحة الشتوية "برلينر زيهوند" في مياه بحيرة أورانكه في العاصمة الألمانية برلين، وتحدوا مياه البحيرة الباردة، وهم يلوحون ويهتفون بتمنيات العام الجديد.

وقال كثيرون إنهم، بعد ممارسة هذا التقليد السنوي، يشعرون بالانتعاش طوال اليوم. وبلغت درجة حرارة مياه البحيرة الإثنين 5.2 درجة مئوية في حين بلغت درجة الحرارة الخارجية 6.2 درجة مئوية.

وتمنى أحد السباحين مزيدًا من الجليد والثلج، وشبه آخر السباحة في البحيرة الباردة بمشاعر الوقوع في الحب.