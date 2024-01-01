موجات تسونامي تضرب اليابان بعد سلسلة من الزلازل القوية

بقلم: يورونيوز

أبلغت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عن حدوث زلازل قبالة ساحل إيشيكاوا والمحافظات المجاورة بعد الساعة الرابعة مساءً، بلغت قوة إحداها 7.6 درجة.

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وأصدرت الوكالة تحذيراً من حدوث تسونامي كبير في إيشيكاوا، وآخر منخفض المستوى لبقية الساحل الغربي لجزيرة هونشو.

وحذرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة (إن.إتش.كيه) من أن سيول المياه قد يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار (16.5 قدماً) وحثت الناس على التوجه إلى الأراضي المرتفعة أو أعلى مبنى مجاور في أسرع وقت ممكن.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق اليوم. ولم تتوفر على الفور تقارير عن الأضرار.

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ومن المتوقع أن يضرب تسونامي يبلغ ارتفاعه حوالي 3 أمتار نيغاتا ومقاطعات أخرى على الساحل الغربي لليابان. وتم التأكد من وصول أمواج تسونامي أصغر حجماً إلى الساحل، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وقالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، المشغلة للمحطة، إنها تتحقق من وجود أي خلل في محطاتها النووية ، لكن لم ترد تقارير فورية عن أي مخالفات.

اليابان دولة معرضة للزلازل. في آذار/ مارس 2011، تسبب زلزال كبير وأمواج تسونامي في انهيارات في محطة نووية.