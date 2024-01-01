شاهد: بمناسبة العام الجديد.. البرتغاليون يحتفلون بالسباحة في مياه البحر الباردة

بقلم: يورونيوز

بحسب وكالة الأرصاد الجوية البرتغالية، من المتوقع أن تصل درجات حرارة المياه إلى حوالي 16 درجة في هذا الوقت من العام.

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تجمع حوالي 100 شخص على شاطئ كاركافيلوس بالقرب من لشبونة للاحتفال ببداية العام الجديد بالسباحة في البحر يوم الإثنين.

وتحدى المتجمعون المياه الجليدية للمحيط الأطلسي، وركضوا عبر الأمواج المتلاطمة أثناء مشاركتهم في التقليد السنوي.

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية البرتغالية، من المتوقع أن تصل درجات حرارة المياه إلى حوالي 16 درجة في هذا الوقت من العام.

ليس من الواضح متى بدأ تقليد العام الجديد ولكن السكان المحليين وغيرهم يتجمعون منذ عدة عقود على هذا الشاطئ الشهير للسباحة في اليوم الأول من العام.

وقالت ماريا نوبري، التي حضرت الحدث مع مجموعتها لألعاب القوى: "نفعل ذلك من أجل الحظ، ومن أجل منحنا القوة لمواجهة كل ما سيأتي في طريقنا خلال العام".

وأعرب معظم المجتمعين عن أمنياتهم بالسلام والصحة الجيدة لعام 2024.