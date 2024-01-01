EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: بمناسبة العام الجديد.. البرتغاليون يحتفلون بالسباحة في مياه البحر الباردة

الاحتفالات في البرتغال
الاحتفالات في البرتغال Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

بحسب وكالة الأرصاد الجوية البرتغالية، من المتوقع أن تصل درجات حرارة المياه إلى حوالي 16 درجة في هذا الوقت من العام.

اعلان

تجمع حوالي 100 شخص على شاطئ كاركافيلوس بالقرب من لشبونة للاحتفال ببداية العام الجديد بالسباحة في البحر يوم الإثنين.

وتحدى المتجمعون المياه الجليدية للمحيط الأطلسي، وركضوا عبر الأمواج المتلاطمة أثناء مشاركتهم في التقليد السنوي.

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية البرتغالية، من المتوقع أن تصل درجات حرارة المياه إلى حوالي 16 درجة في هذا الوقت من العام.

ليس من الواضح متى بدأ تقليد العام الجديد ولكن السكان المحليين وغيرهم يتجمعون منذ عدة عقود على هذا الشاطئ الشهير للسباحة في اليوم الأول من العام.

وقالت ماريا نوبري، التي حضرت الحدث مع مجموعتها لألعاب القوى: "نفعل ذلك من أجل الحظ، ومن أجل منحنا القوة لمواجهة كل ما سيأتي في طريقنا خلال العام".

وأعرب معظم المجتمعين عن أمنياتهم بالسلام والصحة الجيدة لعام 2024.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: بعدّ تنازلي وألعاب نارية وألوان زاهية.. الصين وتايلندا تستقبلان العام الجديد

شاهد: تناول 12 حبة من العنب... الإسبان يودعون عام 2023 بطريقتهم الخاصة

شاهد: لشبونة تبدأ الاحتفال بأعياد الميلاد

رأس السنة لشبونة البرتغال