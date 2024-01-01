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شاهد: بعد سيطرة الحوثيين عليها.. الباخرة غالاكسي تتحول لمقصد سياحي في الحديدة

السفينة غالاكسي ليدر
السفينة غالاكسي ليدر Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
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كان الحوثيون قد قاموا بإنزال جوي فوق الباخرة للسيطرة عليها، قبل اقتيادها إلى السواحل اليمنية، مؤكدين أنها "مملوكة جزئيًا إلى رجل أعمال إسرائيلي".

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تحولت سفينة نقل البضائع "غالاكسي ليدر" التي سيطر عليها الحوثيون في اليمن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى مقصد سياحي في مرفأ الحديدة.

ويقول أحد اليمنيين أثناء زيارته للسفينة: "أنا هنا لزيارة السفينة غالاكسي، ولإظهار الدعم والتضامن والتعاطف مع الفلسطينيين".

اليمنيون على متن السفينة غالاكسي ليدر
اليمنيون على متن السفينة غالاكسي ليدرEBU

وكان الحوثيون قد قاموا بإنزال جوي فوق الباخرة للسيطرة عليها، قبل اقتيادها إلى السواحل اليمنية، مؤكدين أنها "مملوكة جزئيًا إلى رجل أعمال إسرائيلي".

ويقول طفل من على متن السفينة: "هذا تعبيرنا عن دعمنا للفلسطينيين وإخواننا في غزة لما يعيشونه".

وأعلن الحوثيون خطتهم باستهداف أي سفينة في البحر الأحمر تتوجه إلى إسرائيل، أو يملكها رجل أعمال إسرائيلي، "تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة الذين يتعرضون لحرب منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

المصادر الإضافية • EBU

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اليمن غزة الحوثيون