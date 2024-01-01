شاهد: اليأس يُخيم على النازحين من سكان غزة في العام الجديد

بقلم: يورونيوز

مع نهاية عام 2023 الذي لم يجلب سوى مزيداً من المصاعب في غزة، يجتاح اليأس سكان غزة في العام الجديد.

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وفقاً للأمم المتحدة، أرغم 1,9 مليون شخص يمثلون 85% من سكان القطاع، على النزوح من منازلهم بسبب المعارك، فيما يخيم شبح المجاعة على القطاع الذي يواجه أزمة إنسانية متعاظمة في ظل الحصار الإسرائيلي وشحّ المساعدات الإنسانية التي تدخل إليه منذ بدء الحرب.

في اليوم الأول من عام 2024، يقول أحد المواطنين من سكان غزة: " نأمل أن ينظر إلينا الناس في الخارج بعين الرحمة".

بينما يقول فلسطيني آخر: "الناس يحتفلون بعيد رأس السنة، ونحن نتهجر. نحن في الشارع، تركنا مساكننا وتم تهجيرنا".

وفي السياق نفسه، يضف مواطن آخر: "كان عيد الميلاد بالنسبة لي مناسبة للاجتماع مع العائلة، أحياناً، كنت أقضيه في بيت لحم مع أقاربي. هذه السنة تختلف تماماً عن السنوات التي عشتها، إنني بعيد عن بيتي وكنيستي."

وتقول فلسطينية من غزة: "إننا نازحون كبقية أهل البلد، مثل إخواننا المسلمين، هنا خارج منازلنا مثل إخواننا المسلمين. إنني فلسطينية غزاوية مسيحية، نزحنا كالآخرين، رغماً عنا. إنه شعور سيء، هذه هي السنة الأولى التي نعيش فيها هذه الظروف".