على خلفية نقاشات بشأن معاداة السامية في جامعة هارفارد.. رئيسة الجامعة تقدم استقالتها

بقلم: يورونيوز

استقالت رئيسة جامعة هارفارد، كلودين غاي، يوم الثلاثاء، وسط اتهامات بالسرقة الأدبية وانتقادات بسبب شهادتها في الكونغرس بشأن معاداة السامية في الحرم الجامعي.

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وأعلنت غاي رحيلها، الذي جاء بعد أشهر قليلة من تسلمها منصبها، في رسالة إلى جامعة هارفرد.

وقد تعرضت الرئيسة السابقة ورئيستا معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة بنسلفانيا لانتقادات شديدة الشهر الماضي بسبب إجاباتهن القانونية على مجموعة من الأسئلة التي طرحتها النائبة عن نيويورك إليز ستيفانيك، وتدور حول ما إذا كان ما سمته ستيفانيك بـ"الدعوة إلى الإبادة الجماعية لليهود" تنتهك قواعد السلوك في جامعة هارفارد.

وقالت غاي إنّ "الأمر يعتمد على السياق". وهذا ما أثار غضب المشرعين الجمهوريين وبعض الديمقراطيين. واعتذرت غاي لاحقاً، وقالت لصحيفة "The Crimson" الطلابية إنها أخطأت القول في جلسة مجلس النواب، وفشلت في إدانة التهديدات بالعنف ضد الطلاب اليهود بشكل صحيح.

وأضافت الرئيسة السابقة لجامعة هارفرد: "ما كان عليّ فعله هو العودة إلى حقيقتي التوجيهية، وهي أن الدعوات إلى العنف ضد مجتمعنا اليهودي (التهديدات لطلابنا اليهود) ليس لها مكان في جامعة هارفارد، ولن تمر دون محاسبة".

وشوهت هذه الحادثة فترة عمل جاي المبكرة في جامعة هارفارد التي أصبحت رئيسة في يوليو، وزرعت بذور الخلاف في حرم جامعة "آيفي ليج" ( Ivy League campus).