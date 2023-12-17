بناء على طلب الإدارة.. الشرطة الألمانية تقتحم جامعة وتعتدي على الطلاب لفض وقفة داعمة لفلسطين

بقلم: يورونيوز

وبعد أن طلبت إدارة الجامعة من الطلاب مغادرة المكان ولم يستجيبوا للدعوة، واستمروا في وقفتهم الاحتجاجية، حضرت قوات الشرطة الألمانية إلى حرم جامعة "برلين الحرة" وأجبرت الطلاب على المغادرة بالقوة.

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تدخلت الشرطة الألمانية لإخلاء قاعة في جامعة "برلين الحرة"، احتشد فيها عدد من الطلاب للتعبير عن رفضهم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وللفت انتباه العالم لما يحدث في القطاع المحاصر.

وتجمع عدد كبير من الطلاب في قاعة المحاضرات بمبنى "روستلاوب"، للتعبير عن رفضهم للهجمات الإسرائيلية وعلى "موقف الجامعة المحايد تجاه العنف في فلسطين".

ورفع الطلاب صوراً للأطفال الذين قتلتهم إسرائيل في غزة، إلى جانب الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تحمل عبارات مثل "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" و "لقد قتل أكثر من 8,000 طفل في غزة، فأين الإدانة؟"

وبعد أن طلبت إدارة الجامعة من الطلاب مغادرة المكان ولم يستجيبوا للدعوة، واستمروا في وقفتهم الاحتجاجية، حضرت قوات الشرطة الألمانية إلى الحرم الجامعي وأجبرت الطلاب على المغادرة بالقوة.

وترددت الهتافات في القاعة، وشملت عبارات مثل "الحرية لفلسطين" و "إسرائيل تقصف، بتمويل من ألمانيا".

وأدى تدخل الشرطة إلى لفت الانتباه، وقرر العديد من الطلاب مغادرة القاعة بشكل طوعي.

وفي الوقت نفسه، اجتمع أربعة أشخاص وحملوا علم إسرائيل في الصف الخلفي للقاعة أثناء المظاهرة.

وشارك نحو 1500 شخص في مظاهرة خرجت يوم السبت في العاصمة برلين، وذلك للمطالبة بوقف الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة الفلسطيني.

حمل المحتجون في ساحة هيرمان بمنطقة كروزبرج لافتات تعبر عن التضامن مع فلسطين.