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سياحة ترفيهية وطبية.. مدينة مرزوكة الصحراوية في المغرب تتحول إلى وجهة للسياح الأجانب

مدينة مرزوكة الصحراوية الصغيرة في المغرب
مدينة مرزوكة الصحراوية الصغيرة في المغرب Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
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تتمتع هذه المدينة بمساحات رملية واسعة يقصدها الزوار الأجانب والمغاربة للعلاج، ويمكن الوصول إليها عن طريق البر أو الجو.

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تلقب مدينة مرزوكة الصحراوية الصغيرة في المغرب بـ"بحر الرمال"، وهي تقع جنوب شرق البلاد على بعد 130 كيلومترًا من مدينة الرشيدية.

وتتمتع هذه المدينة بمساحات رملية واسعة يقصدها الزوار الأجانب والمغاربة للعلاج، ويمكن الوصول إليها عن طريق البر أو الجو.

يسعى معظم زوار مرزوكة إلى الشفاء من أمراض المفاصل المختلفة، مثل الروماتيزم، في الكثبان الرملية، والمحاطة بدرجات الحرارة العالية والرمال الساخنة.

ويعرف أهالي المنطقة فوائد وتأثير رمال قريتهم على الطب والعلاج، وهم خبراء في هذا المجال، ولهذا أقاموا خيماً صغيرة تشبه العيادات الشعبية لاستقبال الزوار الباحثين عن الرمال الساخنة.

المصادر الإضافية • EBU

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