من هو صالح العاروري، القيادي في حركة حماس، الذي اغتالته إسرائيل في بيروت؟

بقلم: يورونيوز

قُتل صالح العاروري في تفجير سببته مسيرة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. فمن هو هذا القيادي في حركة حماس؟

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أعلنت حماس أن الجيش الإسرائيلي اغتال مساء الثلاثاء صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. كما قتل إثنان من قادة كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس في الهجوم الذي استهدف مبنى في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، والذي يضم مكتبا لحماس.

‎من هو صالح العاروري؟

صالح العاروري، الذي كان يبلغ من العمر 57 عامًا، هو قائد مؤسس في كتائب القسام، ويُعتقد أنه القائد العسكري لحماس في الضفة الغربية.

‎دمرت القوات الإسرائيلية منزله في بلدة عارورة بالضفة الغربية في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول. وكان يعيش حتى الآن في لبنان.

‎قضى العاروري فترات زمنية متعددة في السجون الإسرائيلية، وأطلق سراحه في مارس/آذار 2010 كجزء من صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

‎وحسب مصادر أمريكية وإسرائيلية، فإن هذا القيادي كان يمول ويدير العمليات العسكرية لحماس في الضفة الغربية، واقترن اسمه بالعديد من الهجمات وعمليات الاختطاف.

‎عام 2014، أعلن العاروري مسؤولية الحركة عن الهجوم الذي وقع في 12 يونيو / حزيران، والذي أسفر عن اختطاف وقتل ثلاثة إسرائيليين في الضفة الغربية، من بينهم المواطن الأمريكي الإسرائيلي المزدوج نفتالي فرانكل. وأشاد علنًا بالجريمة بأنها "عملية بطولية".

‎وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول، قال في مقابلة مع قناة "الجزيرة" إنه "لن يتم تبادل المزيد من الأسرى مع إسرائيل، حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد رصدت قبل عدة أعوام مكافأة بخمسة ملايين دولار لمن يدل على مكان تواجد العاروري.