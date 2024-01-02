بقلم: يورونيوز

شاهد: ألعاب نارية مذهلة في دبي احتفالا بالسنة الجديدة

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عُرضت الألعاب النارية المذهلة في جميع أنحاء دبي، وأضاءت سماء المدينة ليلاً بناطحات السحاب خلال احتفالات ليلة رأس السنة.

هذا العام، تزامنت أكبر نافورة استعراضية في العالم أسفل برج خليفة مع عرض الإضاءة، الذي صممه مصمم الرقصات بيتر كوبيك على واجهة البرج.

وفي إمارة رأس الخيمة، تم تحقيق رقمين قياسيين، الأول في أطول سلسلة من الألعاب النارية المائية العائمة والثاني في أطول عرض مستقيم للألعاب النارية بدون طيار.

يذكر أن إمارة الشارقة منعت هذا العام الألعاب النارية والمظاهرة الاحتفالية تضمنا مع غزة.