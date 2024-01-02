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شاهد: ألعاب نارية مذهلة في دبي احتفالا بالسنة الجديدة

الاحتفالات بالسنة الجديدة
الاحتفالات بالسنة الجديدة Copyright Kamran Jebreili/AP
بقلم:  يورونيوز
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شاهد: ألعاب نارية مذهلة في دبي احتفالا بالسنة الجديدة

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عُرضت الألعاب النارية المذهلة في جميع أنحاء دبي، وأضاءت سماء المدينة ليلاً بناطحات السحاب خلال احتفالات ليلة رأس السنة.

هذا العام، تزامنت أكبر نافورة استعراضية في العالم أسفل برج خليفة مع عرض الإضاءة، الذي صممه مصمم الرقصات بيتر كوبيك على واجهة البرج.

وفي إمارة رأس الخيمة، تم تحقيق رقمين قياسيين، الأول في أطول سلسلة من الألعاب النارية المائية العائمة والثاني في أطول عرض مستقيم للألعاب النارية بدون طيار.

يذكر أن إمارة الشارقة منعت هذا العام الألعاب النارية والمظاهرة الاحتفالية تضمنا مع غزة.

المصادر الإضافية • أ ب

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السنة الجديدة- احتفالات الإمارات العربية المتحدة دبي ألعاب نارية