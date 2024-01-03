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شاهد: بعد يوم على اغتيال العاروري.. رئيس الأركان الإسرائيلي يتفقد الوحدات العسكرية عند حدود لبنان

هليفي أثناء الزيارة
هليفي أثناء الزيارة Copyright AP Photo/ IDF
بقلم:  يورونيوز
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قال هليفي إن التواجد المكثف لعناصر الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان قد يستمر لمدة عام آخر.

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واجتمع هليفي بالجنود الإسرائيليين في وقت ترتفع فيه التوترات الحدودية بين الجيش وحزب الله اللبناني منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر – تشرين الأول الماضي.

وأكد رئيس الأركان أن قواته في شمال إسرائيل تتمتع بـ"جاهزية عالية جداً"، وأضاف في كلمة للجنود: "أعتقد أن استعداد قواتنا في ذروته".

كذلك قال هليفي إن التواجد المكثف لعناصر الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان قد يستمر لمدة عام آخر.

وتزداد المخاوف من تصاعد التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية في أعقاب الهجوم الذي أدى إلى مقتل القيادي بحركة حماس الفلسطينية صالح العاروري في العاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء.

وتتهم حماس وحزب الله إسرائيل بالوقوف وراء مقتل العاروري بينما رفض هليفي التعليق على الحادث خلال زيارته.

وهدد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اليوم الأربعاء إسرائيل بالانتقام من مقتل العاروري.

وقال في خطاب في ذكرى مقتل قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إن "جريمة اغتيال العاروري خطيرة ولن تبقى دون رد وعقاب، وبيننا وبينهم الميدان والأيام".

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