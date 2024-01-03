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شاهد: القوات الإسرائيلية تزعم استهداف مراكز لحماس في قطاع غزة

القصف على غزة
القصف على غزة Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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قال الجيش الإسرائيلي إنه يعتزم سحب 5 ألوية أو عدة آلاف من القوات من غزة في الأسابيع المقبلة.

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نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لقطات مصورة لما قال إنها "ضربات نفذت على عناصر حماس والبنية التحتية والأنفاق في قطاع غزة".

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه القتال العنيف في وسط وجنوب غزة، وحول خان يونس ومدن أخرى في القطاع المزدحم الذي فر منه معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يعتزم سحب 5 ألوية أو عدة آلاف من القوات من غزة في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، قال وزير الدفاع يوآف غالانت إنه سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن إسرائيل تخطط لوقف الحرب.

وتتماشى هذه الخطوة مع الخطط التي حددها القادة الإسرائيليون لحملة منخفضة الكثافة، من المتوقع أن تستمر طوال معظم العام.

المصادر الإضافية • أ ب

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