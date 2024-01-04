شاهد: دمار واسع وأحياء مسحت من الأرض في غزة جراء القصف الإسرائيلي

بقلم: يورونيوز

معظم المباني قرب مركز مربع حي فلسطين تضررت إلى حد مكبير أو هي سويت بالأرض، التي تناثرت عليها الشظايا في الشوارع. لقد كانت هذه المنطقة من أولى الأماكن التي استهدفتها القوات الإسرائيلية منذ بداية الحرب.

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ألحق القصف الإسرائيلي ضررا واسعا بمدينة غزة، حيث تحولت المباني السكنية إلى ركام، بينما تم تجريف الشوارع التي لم يعد بالإمكان التعرف عليها بعد أن لحق بها دمار كامل.

في أنحاء واسعة من وسط المدينة التي خاضت فيها الفصائل الفلسطينية (ممثلة خاصة بحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي) المعارك مع القوات الإسرائيلية، كانت المباني المنهارة لا تحصى ولا تعد، ففي قلب هذه المنطقة جرت المعارك بين المقاتلين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين.

ومنذ شنت حربها على القطاع إثر عملية طوفان الأقصى في غلاف غزة، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قتلت إسرائيل أكثر من 22 ألف فلسطيني.