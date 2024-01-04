فيديو: أربعة قتلى على الأقل وحوالي 100 جريح في هجمات روسية على أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

خلّف قصف الثلاثاء أربعة قتلى على الأقل وأصاب حوالي 100 شخص بينما تقترب الحرب الروسية في أوكرانيا من حاجز العامين.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش شن ضربات بصواريخ وطائرات مسيّرة على منشآت في مجمع صناعي عسكري أوكراني في العاصمة كييف وضواحيها.

وأضافت موسكو بأن المصنع المستهدف كان يعكف على إنتاج صواريخ وطائرات مسيًرة وأسلحة إصلاح.

وبحسب منشور الوزارة الروسية، تحتوي تلك المستودعات على صواريخ وذخائر حصلت عليها أوكرانيا من حلفائها الغربيين.

وقالت الوزارة: "لقد تم تحقيق هدف الضربة، وتم ضرب جميع الأهداف"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتعرضتأ كييف وخاركيف، وهما أكبر مدينتين في أوكرانيا، لهجمات بالصواريخ الباليستية الروسية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.