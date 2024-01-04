EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فيديو: أربعة قتلى على الأقل وحوالي 100 جريح في هجمات روسية على أوكرانيا

ضربات صاروخية روسية في أوكرانيا
ضربات صاروخية روسية في أوكرانيا Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

خلّف قصف الثلاثاء أربعة قتلى على الأقل وأصاب حوالي 100 شخص بينما تقترب الحرب الروسية في أوكرانيا من حاجز العامين.

اعلان

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش شن ضربات بصواريخ وطائرات مسيّرة على منشآت في مجمع صناعي عسكري أوكراني في العاصمة كييف وضواحيها.

وأضافت موسكو بأن المصنع المستهدف كان يعكف على إنتاج صواريخ وطائرات مسيًرة وأسلحة إصلاح.

وبحسب منشور الوزارة الروسية، تحتوي تلك المستودعات على صواريخ وذخائر حصلت عليها أوكرانيا من حلفائها الغربيين.

وقالت الوزارة: "لقد تم تحقيق هدف الضربة، وتم ضرب جميع الأهداف"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتعرضتأ كييف وخاركيف، وهما أكبر مدينتين في أوكرانيا، لهجمات بالصواريخ الباليستية الروسية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

حزب بوتين يشكل جيشه الخاص "إسبانيولا" بحسب زعم أوكرانيا

فيديو: عودة 248 جندياً روسياً كانوا محتجزين في أوكرانيا بعد وساطة إماراتية

شاهد: طائرة حربية روسية تطلق قذائف عن طريق الخطأ على مدينة في جنوب غرب البلاد

الجيش الروسي روسيا أوكرانيا الحرب في أوكرانيا