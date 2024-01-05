إسرائيل و"جريمة التهجير القسري".. الخارجية الفلسطينية تندد بتصريحات سموتريتش وبن غفير

بقلم: يورونيوز

أكدت الوزارة أن "شعبنا يتعرض ليس فقط لإبادة جماعية وإنما أيضًا للتهجير بالقوة ولا يوجد في قاموسه الهجرة الطوعية المزعومة".

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حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من محاولات الحكومة الإسرائيلية ترويج وتسويق مفهوم الهجرة الطوعية للفلسطينيين في قطاع غزة، "لإخفاء جريمة التهجير القسري الذي تفرضه قوات الاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر على قطاع غزة، من خلال خلق مناخات وبيئة طاردة للغزيين"، حسبما جاء في بيان صادر الخميس.

وتتوالى ردود الفعل بعد تصريحات وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بعد أن دعا كل منهما إلى تشجيع "الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة، وإيجاد بلدان ترغب في استقبالهم.

"إبادة جماعية"

وأكدت الوزارة قولها: "شعبنا يتعرض ليس فقط لإبادة جماعية وإنما أيضًا للتهجير بالقوة ولا يوجد في قاموسه الهجرة الطوعية المزعومة". كما رحبت وزارة الخارجية بالمواقف الدولية المتعاقبة الرافضة لتهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم في قطاع غزة.

وقالت الخارجية الفلسطينية: "إن الوزارة ترحب بالمواقف الدولية المتتالية التي تدين وترفض تصريحات الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين"، وأضافت قولها: "تمعن الحكومة الإسرائيلية الحالية في تعميق جرائم النزوح القسري في قطاع غزة ليشمل 2 مليون فلسطيني بات أغلبهم يتركز في مناطق الجنوب التي أصبحت الأعلى كثافة سكانية في العالم".

تنديد دولي

وأدانت وزارة الخارجية الألمانية، الخميس، تصريحات الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية، بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان: "إننا نرفض بشدة التعليقات غير المفيدة لوزراء الحكومة الإسرائيلية الذين يقترحون تهجير الفلسطينيون خارج غزة"، وأضافت قولها: "موقفنا واضح، يجب ألا يكون هناك طرد أو تقليص مساحة قطاع غزة".

كما ندّدت قطر والسعودية بأشد العبارات بتصريحات وزيري المالية والأمن القومي في إسرائيل، واعتبرتا التصريحات انتهاكًا للقوانين الدولية.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الأميركية رفض واشنطن لتصريحات سموتريتش وبن غفير بشأن تهجير الفلسطينيين "طوعًا" خارج غزة، ليرد الوزيران، أمس الأربعاء، بانتقاد الولايات المتحدة على خلفية وصفها تصريحاتهما تلك بأنها "غير مسؤولة".

وأعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، عن "قلق شديد"، وكتب عبر منصة "إكس" مبديًا "قلقًا شديدًا حيال تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار حول خطط لنقل المدنيين من قطاع غزة إلى دول ثالثة"، مذكرًا بأن "القانون الدولي يحظر النقل القسري لأشخاص يحظون بالحماية داخل أرض محتلة أو ترحيلهم منها".

كما ندد منسّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل هذه التصريحات، معتبرًا أنها "تسيء إلى الفلسطينيين في غزة وتدعو إلى هجرتهم".

تصريحات سموتريتش وبن غفير

وكان وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، قد دعا السبت، إلى تشجيع "الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة، وإيجاد بلدان ترغب في استقبالهم.

وقال سموتريتش، في مقابلة مع قناة (12) العبرية الخاصة: "لن تكون غزة مرتعًا لمليوني شخص يريدون تدمير دولة إسرائيل، نريد أن نشجع الهجرة الطوعية".

وتابع الوزير اليميني، الذي يتزعم حزب "البيت اليهودي" المتطرف: "يتعيّن علينا أن نجد البلدان التي ترغب في استقبال سكّان غزة، وينبغي أن يكون ذلك من خلال دولة إسرائيل".

من جهته، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، إلى عودة المستوطنين اليهود إلى القطاع بعد انتهاء الحرب، وإلى "تشجيع" السكان الفلسطينيين على الهجرة.