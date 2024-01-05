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شاهد: الجيش الإسرائيلي يقصف "مواقع لحزب الله" جنوب لبنان

تسجيلات نشرها الجيش الإسرائيلي لضربات يقول أنها إستهفت البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان, الجمعة 5 يناير 2024
تسجيلات نشرها الجيش الإسرائيلي لضربات يقول أنها إستهفت البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان, الجمعة 5 يناير 2024 Copyright وكالات
بقلم:  يورونيوز
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن طائراته المقاتلة نفذت ضربات في منطقتي عيتا الشعب ومجدل زون في لبنان.

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وحسب منشورات الجيش الإسرائيلي فقد استهدفت هذه الضربات البنية التحتية  لحزب الله، وموقعا عسكري، وموقعا يعمل منه عناصر حزب الله.

ففي المقابل، أطلق 15 صاروخا من لبنان على إسرائيل الجمعة، اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية 4 منها، وسقطت 6 في مناطق غير مأهولة، بعض منها في الأراضي اللبنانية. ومن المناطق التي تعرضت الجمعة للقصف مدينة كريات شمونة الإسرائيلية ومناطق أخرى في الجليل. ودوت صفارات الإنذار في كريات شمونة وكفار غلعادي وتل حاي.

ولم يبلغ عن خسائر بشرية، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق نيران الدبابات والمدفعية باتجاه مصادر إطلاق الصواريخ.

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