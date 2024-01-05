للتأكيد على حقوق السكان الأصليين.. برلمانية في نيوزلندا تؤدي رقصة الهاكا في خطابها الأول

بقلم: يورونيوز

كانت مايبي-كلارك متأثرة في القاعة عندما قالت: "لقد وصلنا. نحن هنا. نحن نبحر. نحن نبحر، تمامًا كما فعل أسلافنا ذات يوم، في أكبر محيط في العالم".

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أدت نائبة نيوزيلندية رقصة الهاكا التقليدية في خطاب قوي في أول ظهور لها في البرلمان الجديد بالبلاد، على وقع انقسام في البلاد حول حقوق السكان الأصليين.

وألقت هانا-روهيتي مايبي-كلارك، 21 عامًا، خطابها لأول مرة في البرلمان في 12 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وتعتبر البرلمانية التي تنحدر من سلالة السكان الأصليين، أصغر نائبة يتم انتخابها لعضوية البرلمان النيوزيلندي منذ 170 عامًا، بعد جيمس ستيوارت-ورتلي، الذي انتخب عام 1853 وكان عمره 20 عامًا و7 أشهر.

وأدت خطط الحكومة المحافظة في نيوزيلندا للتراجع عن إصلاحات حقوق الماوري إلى إحياء العرق كقضية سياسية ساخنة في الدولة الواقعة في المحيط الهادئ، والتي حظيت في السابق بإشادة عالمية لتقدمها في شؤون السكان الأصليين.

وخرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع نيوزيلندا الشهر الماضي ضد التشريعات والخطط المقترحة التي يصفها النقاد بأنها خطوة إلى الوراء بالنسبة لحقوق الماوري منذ عقود، لكن الحكومة الجديدة تقول إنها تعالج مخاوف الناخبين بشأن اتجاه السياسة في السنوات الأخيرة.