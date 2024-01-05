بعد تعرضها للكمة أثناء محاكمة.. قاضية ولاية نيفادا تعود إلى عملها

بقلم: يورونيوز

قال مسؤولو المحكمة إن هولثوس أصيبت ببعض الإصابات إلا أنها لم تدخل إلى المستشفى وتمت معالجتها سريعًا.

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عادت القاضية في ولاية نيفادا الأميركية ماري كاي هولثوس إلى العمل بعد يوم واحد من تعرضها لهجوم من قبل متهم في قضية جنائية.

ومن المقرر أن يواجه المدعى عليه، ديبرا ريدن، القاضية هولثوس مجددًا صباح الإثنين لإصدار الحكم بحقه، وفقًا لرئيس القضاة جيري ويز.

وفي مؤتمر صحافي يوم الخميس، نقل ويز بيانًا عن هولثوس، التي سقطت من مقعدها على الحائط عندما انهال المتهم عليها بالضرب.

وقال مسؤولو المحكمة إن هولثوس أصيبت ببعض الإصابات إلا أنها لم تدخل إلى المستشفى وتمت معالجتها سريعًا.

وقال ويز: "لقد أرادت مني أن أشكر جميع الذي اطمأنوا عن صحتها وغيرهم ممن أعربوا عن قلقهم عليها وعلى موظفيها. إنها ممتنة للغاية لأولئك الذين اتخذوا إجراءات شجاعة أثناء الهجوم".

وعقب الهجوم، تم سجن المتهم مع دفع كفالة قدرها 54 ألف دولار فيما يتعلق بالهجوم، لكنه رفض العودة إلى المحكمة يوم الخميس بشأن التهم الجديدة، لذلك أعاد القاضي تحديد موعد مثوله التالي في 9 كانون الثاني/ يناير.

وقال المدعي العام للولاية ستيف ولفسون إن السجل الجنائي للمشتبه به يتسم بجرائم عنف في الغالب ويتضمن إدانات سابقة لثلاث جنايات وتسع جنح، وقال إنه يجب احتجاز ريدين دون كفالة، باعتباره "خطرًا شديدًا على المجتمع".