مسيّرات ومدفعية ومروحيات.. الجيش الروسي ينشر مشاهد لما قال إنها عمليات ضد القوات الأوكرانية

بقلم: يورونيوز

بثت الوزارة مشاهد لما قالت إنها تظهر مروحيات هجومية من طراز Ka-52M تهاجم القوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك.

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نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة مجموعة من اللقطات لما قالت إنها جزء من عملياتها في منطقة دونيتسك ضد القوات الأوكرانية.

وأضافت الوزارة قولها: "نفذت طواقم طيران الجيش على متن مروحيات "كا-52إم" هجوماً، بصواريخ غير موجهة على معاقل العدو وعناصره في اتجاه دونيتسك، في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

مروحيات كا-52إم EBU

وتابعت الوزارة قولها: "أطلقت المروحيات الصواريخ على الإحداثيات المحددة ودمرت نقطة مراقبة ومركز لمدرعات القوات الأوكرانية".

إلى ذلك، قامت وزارة الدفاع بنشر لقطات لما قالت إنها تظهر وحدة عمليات لطائرات مسيرة من طراز "أف بي في" (FPV) أثناء عمليات لها بالقرب من كوبيانسك.

وقالت الوزارة: "استهدفت الطائرات المسيرة مجموعة من عناصر الجيش الأوكراني، الذي كان يعد لتنفيذ عمليات ضد القوات الروسية، وتم تدمير عديد من المخابئ المموهة ومدافع الهاون".

كما أظهرت لقطات لمدفع هاوتزر عيار 122 ملم (من طراز دي D-30) وهو يطلق مقذوفات شديدة الانفجار وعالية الدقة على مواقع أوكرانية في منطقة دونيتسك الجنوبية، حسب وزارة الدفاع.

وأوضحت الوزارة قولها: "نفذت وحدة المدفعية ضربات على المركبات المدرعة والمواقع والقوى العاملة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك".