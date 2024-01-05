EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

مسيّرات ومدفعية ومروحيات.. الجيش الروسي ينشر مشاهد لما قال إنها عمليات ضد القوات الأوكرانية

مدفعية القوات الروسية
مدفعية القوات الروسية Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

بثت الوزارة مشاهد لما قالت إنها تظهر مروحيات هجومية من طراز Ka-52M تهاجم القوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك.

اعلان

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة مجموعة من اللقطات لما قالت إنها جزء من عملياتها في منطقة دونيتسك ضد القوات الأوكرانية.

وأضافت الوزارة قولها: "نفذت طواقم طيران الجيش على متن مروحيات "كا-52إم" هجوماً، بصواريخ غير موجهة على معاقل العدو وعناصره في اتجاه دونيتسك، في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

مروحيات كا-52إم
مروحيات كا-52إمEBU

وتابعت الوزارة قولها: "أطلقت المروحيات الصواريخ على الإحداثيات المحددة ودمرت نقطة مراقبة ومركز لمدرعات القوات الأوكرانية".

إلى ذلك، قامت وزارة الدفاع بنشر لقطات لما قالت إنها تظهر وحدة عمليات لطائرات مسيرة من طراز "أف بي في" (FPV) أثناء عمليات لها بالقرب من كوبيانسك.

وقالت الوزارة: "استهدفت الطائرات المسيرة مجموعة من عناصر الجيش الأوكراني، الذي كان يعد لتنفيذ عمليات ضد القوات الروسية، وتم تدمير عديد من المخابئ المموهة ومدافع الهاون".

كما أظهرت لقطات لمدفع هاوتزر عيار 122 ملم (من طراز دي D-30) وهو يطلق مقذوفات شديدة الانفجار وعالية الدقة على مواقع أوكرانية في منطقة دونيتسك الجنوبية، حسب وزارة الدفاع.

وأوضحت الوزارة قولها: "نفذت وحدة المدفعية ضربات على المركبات المدرعة والمواقع والقوى العاملة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك".

المصادر الإضافية • EBU

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: بعد ثلاثة أشهر من القتال والقصف... دمار رهيب حل بأحياء وشوراع مدينة غزة

شاهد: في أكبر عملية إطلاق سراح لأسرى منذ اشهر.. عودة مئات الجنود الروس إلى موسكو

شاهد: "تنظيم الدولة" يتبنى تفجيري كرمان الأشد دموية في تاريخ إيران منذ 45 عاماً

الغزو الروسي لأوكرانيا أوكرانيا الحرب في أوكرانيا