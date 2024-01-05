شركة تسلا تسحب أكثر من 1.6 مليون سيارة مستوردة بسبب مشاكل تقنية

بقلم: يورونيوز

تستدعي شركة تسلا أكثر من 1.6 مليون سيارة كهربائية من طراز S وX و3 وY مستوردة إلى الصين بسبب مشاكل في وظائف التوجيه التلقائي المساعدة وأدوات التحكم في مزلاج الباب.

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وأعلنت السلطات الصينية المختصة بتنظيم السوق عن سحب المنتجات يوم الجمعة. وقالت إن شركة Tesla Motors في بكين وشنغهاي ستستخدم تقنية التحديث عن بُعد لمعالجة المشكلات، لذلك في معظم الحالات، لن يحتاج أصحاب السيارات إلى زيارة مراكز خدمة Tesla للحصول على التحديث.

تتفوق شركة BYD الصينية في مبيعاتها على شركة Tesla وغيرها من شركات صناعة السيارات، حيث تتطلع إلى أن تصبح أكبر شركة للسيارات الكهربائية في أوروبا.

الاستدعاء لسيارات تسلا جاء بسبب مشاكل في وظيفة مساعدة التوجيه التلقائي على 1.6 مليون سيارة مستوردة من طراز Tesla Model S وModel X وModel 3 وModel Ys.

وذكر الإشعار أنه عند تشغيل وظيفة التوجيه التلقائي، قد يسيء السائقون استخدام وظيفة القيادة المدمجة، مما يزيد من خطر وقوع حوادث.

يؤثر الاستدعاء لإصلاح التحكم المنطقي في فتح الباب لسيارات Model S وModel X EV المستوردة على 7538 مركبة تم تصنيعها في الفترة ما بين 26 أكتوبر 2022 و16 نوفمبر 2023. وهو ضروري لمنع فتح مزلاج الباب أثناء الاصطدام.

وتأتي عمليات الاستدعاء بعد استدعاء ممثل لأكثر من مليوني سيارة تيسلا EV في الولايات المتحدة الشهر الماضي لتحسين نظام مراقبة السائقين.

وجاء الاستدعاء بعد تحقيق استمر عامين أجرته الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة، والذي وجد أن النظام معيب.

تهدف التحديثات إلى حث السائقين الذين يستخدمون نظام Tesla Autopilot على إيلاء اهتمام أكبر للطريق.

تقول الوثائق التي قدمتها تسلا إلى الحكومة الأمريكية إن تغيير البرنامج عبر الإنترنت سيزيد من التحذيرات والتنبيهات للسائقين لإبقاء أيديهم على عجلة القيادة.