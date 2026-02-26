واشنطن وكييف تناقشان في جنيف التحضيرات لمفاوضات مع موسكو.. ولافروف: لسنا مستعجلين لإنهاء الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن الجولة التالية من مفاوضات السلام الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا برعاية الولايات المتحدة ستنعقد على الأرجح في أبوظبي مطلع مارس/آذار المقبل.

وأدلى زيلينسكي بهذا التصريح في خطابه المسائي، عقب اختتام محادثات ثنائية في جنيف بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين تناولت بشكل رئيسي التحضير لهذا اللقاء المرتقب وملف إعادة الإعمار بعد الحرب.

وكشف الرئيس الأوكراني أن الاستعدادات للاجتماع الثلاثي "انطلقت على قدم وساق" بعد لقاء جنيف، مؤكداً أن المباحثات التي جرت هناك أسفرت عن "مزيد من الاستعداد" للجولة المقبلة.

مشاورات جنيف: تنسيق المواقف قبل لقاء روسيا

وشهدت جنيف، الخميس، اجتماعاً ثنائياً جمع كبير المفاوضين الأوكرانيين، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف بالمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وقال عمروف في منشور على منصة "إكس" إن المحادثات ركزت على "الاستعدادات للجولة القادمة من المفاوضات الثلاثية بمشاركة الجانب الروسي"، مشدداً على "ضرورة تنسيق المواقف" قبل الدخول في تلك المرحلة.

وأضاف عمروف أن النقاشات تناولت أيضاً الجانب الاقتصادي لفترة ما بعد الحرب، في إشارة إلى خطة "إنعاش" أوكرانيا التي أنهكتها أربع سنوات من القتال.

وشوهد الوفدان وهما يغادران الفندق الذي استضاف الاجتماعات، حيث رصدت وكالة فرانس برس مغادرة الجانب الأميركي، في حين التقطت وكالة الأنباء السويسرية "آيه تي أس-كيستون" صوراً لعمروف وهو يغادر المكان.

حضور روسي في جنيف دون لقاء أوكراني

وفي تطور لافت، كشفت وسائل إعلام روسية رسمية أن كبير المفاوضين الروس، كيريل ديميترييف، كان متواجداً في الفندق نفسه بجنيف الذي احتضن المحادثات.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في وسائل إعلام موالية لروسيا ديميترييف وهو يمتنع عن الرد على أسئلة الصحافيين، دون أن تتوفر معلومات حول عقده لقاءات مع الجانب الأوكراني خلال الزيارة.

وتأتي هذه اللقاءات في وقت تضغط فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب للوصول إلى صيغة تنهي الحرب التي اندلعت في فبراير/شباط 2022.

وقد أخفقت جولات سابقة من المفاوضات بوساطة أمريكية في جنيف وأبوظبي في تحقيق اختراق، لا سيما بشأن النقطة الأكثر خلافاً والمتعلقة بمصير الأراضي.

لافروف: "ليست لدينا مهل نهائية"

في تصريحات تعكس تعقيد المشهد، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لوسائل إعلام رسمية الخميس، إن موسكو لا تتعامل مع مهلة زمنية محددة للتوصل إلى اتفاق.

ونقلت وكالات أنباء رسمية عن لافروف قوله: "هل سمعتم أي شيء منا عن مهل نهائية؟ ليست لدينا أي مهل نهائية، لدينا مهام نعمل على إنجازها".

ومنذ بداية النزاع، تتمسك كييف بضرورة عقد لقاء مباشر بين الرئيسين زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، معتبرة أنه السبيل الوحيد لكسر الجمود، مؤكدة أن محادثات الخميس هدفت للتمهيد لعقد مثل هذه القمة.

هجوم ليلي مكثف وتبادل لرفات القتلى

ميدانياً، وخلافاً للأجواء الدبلوماسية في جنيف، شنت روسيا هجوماً جوياً مكثفاً على أوكرانيا ليلاً، مستخدمة نحو 420 طائرة مسيّرة و39 صاروخاً.

وأفاد زيلينسكي عبر منصة "إكس" بسقوط العشرات من الجرحى بينهم أطفال، وبأضرار طالت بنى تحتية حيوية ومباني سكنية في ثماني مناطق. وأكد أن الدفاعات الجوية الأوكرانية اعترضت معظم الصواريخ، في حين سمع صحافيو فرانس برس دوي انفجارات في العاصمة كييف.

وفي خطوة إنسانية نادرة وسط الحرب، أعلنت موسكو، قبل ساعات من انعقاد محادثات جنيف، أنها سلمت كييف رفات ألف جندي أوكراني، مقابل استلام جثث 35 عسكرياً روسياً.

وتُعد عمليات تبادل الأسرى والجثث من أبرز الملفات الإنسانية التي تشهد تقدماً ملموساً بين البلدين رغم استمرار القتال.

اتصال ترامب-زيلينسكي وملف التعاون الاقتصادي

وجرى مساء الأربعاء اتصال هاتفي استمر نصف ساعة بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلاله لقاء جنيف والتحضيرات للمحادثات الثلاثية المرتقبة.

ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي في وقت تسعى فيه أوكرانيا لحشد الدعم، في ظل تقارير تشير إلى أن موسكو اقترحت على واشنطن استئناف التعاون الاقتصادي وإبرام اتفاقات بمئات المليارات من الدولارات، وهو ما كشف عنه زيلينسكي مطلع فبراير/شباط.

ضغط أمريكي على كييف وخلافات دونباس

ومع تصاعد الضغط الأمريكي على كييف لتقديم تنازلات، قال زيلينسكي في مقابلة مع وكالة فرانس برس الجمعة "لا يمكن ممارسة ضغط علينا... أكبر من ذلك الذي يمارس على الروس، لأنهم هم المعتدون".

وكان زيلينسكي قد أكد أن محادثات جنيف ستتناول خطة "إنعاش" اقتصادي لأوكرانيا المنهكة.

وتتعثر المفاوضات بشكل رئيسي حول مصير إقليم دونباس، الحوض الصناعي الاستراتيجي في شرق أوكرانيا، حيث تصر موسكو على انسحاب القوات الأوكرانية منه، وهو ما ترفضه كييف بشكل قاطع.

وفي الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب، قال زيلينسكي الثلاثاء الماضي إن "بوتين لم يحقق أهدافه، لم يكسر إرادة الأوكرانيين" بالرغم من المعارك الضارية والقصف الروسي اليومي.