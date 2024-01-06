شاهد: تظاهرات في إسطنبول ضد زيارة بلينكن إلى تركيا

بقلم: يورونيوز

بدأ بلينكن جولة دبلوماسية إلى الشرق الأوسط في تركيا، حليفة الناتو، مع تزايد المخاوف من أن الحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة قد تتحول إلى صراع أوسع.

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تجمع عشرات المتظاهرين في إسطنبول، السبت، احتجاجاً على زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تركيا.

ودعا الاحتجاج، الذي نظمه حزب "وطن" الاشتراكي القومي، تركيا إلى قطع علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي وندد بزيارة بلينكن إلى المنطقة.

وقالت نورايا كايا سولماز من حزب وطن: "نحن هنا لنعلن ونصرخ أن كل الهجمات في المنطقة، في العراق، وفي إيران، وفي ليبيا، وكذلك في فلسطين، هي من تنفيذ أميركا".

وبدأ بلينكن جولة دبلوماسية إلى الشرق الأوسط في تركيا، حليفة الناتو، مع تزايد المخاوف من أن الحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة قد تتحول إلى صراع أوسع.

والتقى بلينكن بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان لمناقشة ما يمكن أن تفعله تركيا وآخرون لممارسة نفوذهم، خاصة على إيران ووكلائها، لتخفيف التوترات المتصاعدة، وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.