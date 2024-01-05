شاهد: بلينكن يصل إلى تركيا ضمن جولته الرابعة خلال 3 أشهر في الشرق الأوسط

بقلم: يورونيوز

يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بجولته الرابعة إلى الشرق الأوسط خلال ثلاثة أشهر فقط في محاولة لتهدئة المخاوف من تحول الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع إقليمي أوسع.

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وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تركيا لبدء جولته الرابعة في الشرق الأوسط خلال ثلاثة أشهر فقط، حيث تسعى واشنطن إلى احتواء الوضع المتوتر وغير المستقر بشكل متزايد في المنطقة.

ومن المتوقع أن تركز الزيارة في المقام الأول على تبديد المخاوف من احتمال امتداد الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع إقليمي أوسع.

لكن بلينكن يواجه مهمة متزايدة الصعوبة، حيث تتزايد الانتقادات الدولية بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وتزيد الهجمات الأخيرة في البحر الأحمر ولبنان وإيران والعراق المخاوف الأمريكية حول تفجر الوضع في الشرق الأوسط.

وسيزور بلينكن ضمن جولته، بعد تركيا، اليونان والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر.

وبصرف النظر عن الأولويات المتعلقة بغزة التي سيناقشها في إسرائيل، سيسعى بلينكن إلى الحصول على دعم إقليمي لتهدئة الوضع.

وكما هو الحال مع زياراته السابقة للمنطقة، سيركز بلينكن على رفع وتيرة المساعدات الإنسانية لغزة، والضغط على إسرائيل لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين، والضغط من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، والتأكيد على أهمية التخطيط لإدارة غزة ما بعد الحرب.